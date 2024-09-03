Александр Кержаков ушел с поста главного тренера «Кайрата»

Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон

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Вместе с ним команду также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал, сообщается в заявлении «Кайрата», опубликованном в telegram-канале алматинского клуба.

Александр Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая 2024 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила соперникам.

После 18 сыгранных туров алматинцы лидируют в чемпионате страны с 32 очками. На втором месте идёт ФК «Актобе», у которого 31 очко.

Ранее в отставку был отправлен другой российский специалист Дмитрий Парфенов, который возглавлял «Актобе» с начала текущего сезона.

Трудно припомнить такое, чтобы клубы, занимающие первую и вторую строчку в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги, лишались своих наставников практически одновременно.