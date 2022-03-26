Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, которым внесены изменения в алгоритм организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции, сообщает Kazpravda.kz.

Так, теперь в случаях, когда на введение первой дозы вакцины против КВИ развилась необычная сильная реакция, завершение вакцинации данным видом вакцины не проводится. При этом не ранее чем через 3 месяца по желанию прививаемого может проводиться повторный полный курс вакцинации с применением другого вида вакцины от коронавируса.

Изменения по вакцинации коснутся и переболевших КВИ. Ранее им рекомендовали пройти полный курс вакцинации через 3-6 месяцев после выздоровления. Теперь же лица, переболевшие любыми формами коронавируса, могут прививаться однократным курсом вакцинации c интервалом 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией.

Казахстанцам с хроническими заболеваниями, относящимся к группе высокого риска по КВИ, рекомендуется получить полный курс вакцинации.

Лица, заболевшие после получения первой дозы вакцины от КВИ, могут привиться второй дозой через 3 месяца после выздоровления.

При этом в случае, если гражданин заболел коронавирусом до 21 дня со дня получения первой дозы вакцины (по дате появления симптомов заболевания), то вводится вторая доза вакцины и завершается курс вакцинации. В случае, если пациент заболел КВИ на 21 день и позже со дня получения первой дозы вакцины (по дате появления симптомов заболевания), то вторая доза может не вводиться, и курс вакцинации завершается.

Отныне выезжающие за рубеж казахстанцы при представлении подтверждающих документов могут пройти повторно полный курс вакцинации от КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом вакцина выбирается, исходя из требований страны назначения.

Интервал между последней прививкой и повторным полным курсом вакцинации все так же составляет не менее 3 месяцев.

Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает 3 месяцев.

Согласно постановлению, вакцинироваться «Комирнати» (Pfizer) теперь могут лица в возрасте 12 лет и старше, в том числе иностранцы, проживающие в Казахстане 3 и более месяцев. Получившие первую дозу вакцины «Комирнати» за рубежом могут завершить курс вакцинации в Казахстане.

Изменены сроки ревакцинации переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации от коронавируса, она будет проводиться через 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед ревакцинацией.

Ранее ревакцинацию рекомендовалось проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации от КВИ. Теперь же для ревакцинации могут использоваться вакцины с идентичным первым и вторым компонентами.

Новое постановление вступило в силу с 25 марта 2022 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.