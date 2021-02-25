Алибек Куантыров назначен вице-министром национальной экономики РК

Постановлением Правительства Алибек Куантыров назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, передает Kazpravda.kz.
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Алибек Куантыров родился в 1983 году в Атырау. Окончил Томский государственный университет и Мичиганский университет.
Трудовую деятельность начал в 2005 году и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.
В 2005-2010 гг. работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.
В 2010-2013 гг. – заместитель директора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.
В 2013 г. – заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2013-2019 гг. – трудился на различных должностях в Администрации Президента РК.
С апреля 2019 года и по настоящее время – заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.