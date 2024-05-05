Правительство выделило из резерва свыше 816 млн тенге на ремонт котельных в Кокшетау

Правительство
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Премьер Олжас Бектенов подписал постановление о выделении средств из резерва правительства на ремонт котельных в Кокшетау, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Средства в сумме свыше 816 млн тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения соответствующих работ на районных котельных №1 и №2. В частности, планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля.

В результате реализации данных мер повысится эффективность котельных, снизится число аварий и остановок, что позволит обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона.

Вместе с тем на сегодняшний день продолжается проработка проекта по строительству в Кокшетау полноценной ТЭЦ, которая должна обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. Планируется, что она будет обладать следующими техническими показателями: тепловая мощность – 520 Гкал/час, электрическая мощность – 240 МВт. При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ.

Реализация проекта будет проходить в рамках соглашения между Казахстаном и Россией, которое было подписано 17 апреля текущего года. Уполномоченной организацией с казахстанской стороны в лице АО «Самрук-Энерго» сформирована соответствующая Дорожная карта для начала работ по ТЭЦ уже в текущем году.

#Правительство #ТЭЦ #Бектенов #Кокшетау

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