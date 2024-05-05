Религиозные экстремисты задержаны в двух городах Казахстана

Подозреваемые ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, передает Kazpravda.kz

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В Астане и Павлодаре комитетом нацбезопасности во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны трое граждан Казахстана, которые подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

«В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений», - говорится в сообщении.

Расследуется.