Религиозные экстремисты задержаны в двух городах Казахстана

Криминал
2

Подозреваемые ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

В Астане и Павлодаре комитетом нацбезопасности во взаимодействии с МВД и при координации органов прокуратуры задержаны трое граждан Казахстана, которые подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

«В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений», - говорится в сообщении.

Расследуется.

#КНБ #задержание #экстремисты

Популярное

Все
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
ЕС готовится к переговорам о членстве с Украиной и Молдовой
Новое предложение Израиля по перемирию в Газе дает надежду на соглашение
Детей растить и Родину защищать
Рукописи на арабском, персидском и чагатайском языках XVIII-XX веков представлены в Астане
Возобновлена работа пункта пропуска «Желкуар»
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Минздрав внедряет новые подходы в оказании неотложной помощи в акушерстве
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Злые языки страшнее пистолета
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Паводки: на пристальном контроле остается Атырауская область
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
Токаев принял главу КНБ
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
Урок на приусадебном участке
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных

Читайте также

Автоугонщика под "кайфом" задержали в Алматинской области
Крупный канал транзита наркотиков из Афганистана перекрыл К…
Лжеполицейского задержали в Алматинской области
Фрагмент пальца помог раскрыть преступление в области Ұлытау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]