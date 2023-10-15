Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди
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Ильхам Алиев в воскресенье поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди (Карабахский регион страны), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
Алиев выступил с речью после поднятия флага Азербайджана в Ханкенди.
Также президент страны поднял государственный флаг республики в городе Ходжалы и поселке Аскеран.
Как сообщалось, "президент" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, сообщает инфоштаб НКР.
Все государственные учреждения и организации будут распущены.