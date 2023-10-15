Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Ильхам Алиев в воскресенье поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди (Карабахский регион страны), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан

Фото: Интерфакс-Азербайджан

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Алиев выступил с речью после поднятия флага Азербайджана в Ханкенди.

Также президент страны поднял государственный флаг республики в городе Ходжалы и поселке Аскеран.

Как сообщалось, "президент" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, сообщает инфоштаб НКР.

Все государственные учреждения и организации будут распущены.