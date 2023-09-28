AliExpress запустит пятидневную доставку по всему миру

В мире
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Потребители в Великобритании, Испании, Нидерландах, Бельгии и Южной Корее теперь будут получать свои посылки в течение пяти рабочих дней с момента размещения заказа на AliExpress, передает Kazpravda.kz со ссылкой на www.scmp.com.

Фото: kazpravda.kz

Это совместная инициатива международной платформы электронной коммерции Alibaba Group Holding и Cainiao Smart Logistics. Согласно заявлению Cainiao, пятидневная служба доставки вскоре распространится на большее количество стран.

Cainiao и AliExpress впервые раскрыли свои планы по созданию службы быстрой трансграничной доставки в июне прошлого года на ежегодном саммите подразделения логистики в Ханчжоу, где руководители заявили, что доставка за пять рабочих дней будет на 30% быстрее отраслевого стандарта.

В последнем финансовом году, закончившемся в марте, Cainiao, владелец South China Morning Post, Alibaba, уже занимался доставкой более 4 миллионов трансграничных посылок ежедневно.

Пятидневная глобальная служба доставки была протестирована в последние несколько месяцев в Южной Корее, где, по данным Cainiao, количество заказов на AliExpress увеличилось более чем на 100 процентов.

Эта инициатива появилась через несколько недель после того, как Cainiao запустила свою службу экспресс-доставки за полдня в восьми крупных городах Китая, включая Шанхай, Ханчжоу и Шэньчжэнь.

Доставка превратилась в новое жесткое поле битвы для гигантов электронной коммерции Китая, поскольку они борются за то, чтобы завоевать как местных, так и зарубежных потребителей более быстрыми и дешевыми услугами доставки.

Более быстрая доставка рассматривается как главное преимущество перед китайскими платформами электронной коммерции нового поколения, возглавляемыми Temu, Shein и TikTok Shop, которые в прошлом году стали лидером онлайн-ритейла на крупных потребительских рынках по всему миру, включая Соединенные Штаты, благодаря своей высококонкурентной ценовой стратегии.

Cainiao, одно из шести подразделений, которое будет отделено от Alibaba в рамках ее плана реструктуризации, намерено привлечь не менее 1 миллиарда долларов США от первичного публичного размещения акций в Гонконге. Это будет первая из шести дочерних компаний Alibaba, которая проверит спрос к новым листингам на третьем по величине азиатском рынке капитала.

 Один из самых быстрорастущих бизнесов Alibaba, Cainiao, был передан соучредителю Alibaba и председателю группы Джо Цаю в соответствии с планом реструктуризации. За квартал, закончившийся 30 июня, выручка Cainiao выросла на 34% в годовом исчислении до 23,5 млрд юаней (3,2 млрд долларов США) благодаря увеличению объема международных и внутренних услуг по выполнению заказов.

AliExpress, торговая платформа для международных покупателей, которая была запущена в 2010 году, стремится расширить свое присутствие в Европе и Азии. AliExpress предоставляет девятидневную услугу доставки для пользователей в Испании с марта этого года.

#посылка #почта #доставка #АлиЭкспресс

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