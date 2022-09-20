Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Алихан Смаилов дал интервью одному из крупнейших изданий ОАЭ

В рамках первого официального визита Премьер-министра Казахстана в Объединённые Арабские Эмираты в газете «Аль-Иттихад» вышло интервью Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Премьер-министр РК озвучил ключевые направления для укрепления сотрудничества между странами, высказался о темпах роста торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

«Мы видим хорошие взаимовыгодные возможности в различных секторах экономики и намерены стимулировать деловые круги двух стран запускать совместные проекты», – подчеркнул он.

Кроме того, Алихан Смаилов рассказал о шагах Казахстана по укреплению межэтнического согласия и борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

«Аль-Иттихад» – ежедневно издаваемая в ОАЭ газета на арабском языке, тираж которой составляет более 100 000 экземпляров. Ее первый выпуск состоялся в 1969 году, а с 1972 года она издается на ежедневной основе.

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