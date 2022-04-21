Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Экономика , Китай
Алихан Смаилов призвал страны Азии активнее использовать Транскаспийский транспортный маршрут

В городе Боао (КНР) состоялась церемония открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума. В нынешнем году форум проходит под девизом «Пандемия COVID-19 и мир: совместное содействие международному развитию и создание общего будущего». С видеообращением к участникам мероприятия выступил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В своем выступлении он отметил, что в настоящее время Правительством страны реализуется ряд экономических реформ, направленных на обеспечение качественного роста и повышение благосостояния казахстанцев.

«В марте текущего года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с масштабной программой политических реформ, направленных на строительство «Нового Казахстана». Утвержден общенациональный план, предусматривающий реализацию значимых политических реформ и комплексного пакета первоочередных антикризисных мер. Данные меры позволили обеспечить реализацию социальных обязательств государства и сформировать благоприятную внутреннюю среду для устойчивого развития», — сказал А. Смаилов.

Премьер-министр РК отметил, что тематика форума в полной мере отражает озабоченность мирового сообщества по развитию в постпандемийную эпоху. В свою очередь, Казахстан заинтересован в скорейшем преодолении кризисных явлений, вызванных пандемией, и восстановлении стабильных международных экономических связей.

В этой связи глава Правительства РК предложил придерживаться стратегии ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 и разработать свод правил по справедливому распределению вакцин и терапевтических средств.

Алихан Смаилов также отметил необходимость поддержания высокого уровня кооперации в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

«Казахстан, являясь ключевым звеном «Экономического пояса Шелкового пути», усилит работу по бесперебойному обеспечению международных транзитных перевозок. В этой связи предлагаем зарубежным партнерам активнее подключаться к использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который отвечает высоким требованиям безопасности поставок и способен в полной мере обеспечить спрос на трансконтинентальную доставку грузов», — подчеркнул глава Правительства РК.

Участие в форуме в онлайн-формате приняли главы государств Израиля, Филиппин, Монголии, Непала, а также Премьер-министр Лаоса и главы ряда международных организаций.

 

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