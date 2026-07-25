Казахстан и ОАЭ будут взаимно признавать водительские удостоверения

В МВД рассказали, как будет работать соглашение с ОАЭ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 25 июля 2026 года между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вступает в силу соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Документ позволит гражданам двух стран пользоваться национальными правами и обменивать их по упрощенной процедуре, передает Kazpravda.kz.

Соглашение было подписано в ходе рабочего визита министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова в ОАЭ.

«Граждане Казахстана, временно находящиеся в ОАЭ, смогут использовать казахстанское водительское удостоверение в соответствии с законодательством Эмиратов. При переезде на постоянное место жительства они смогут обменять его без прохождения теоретического и практического экзаменов по категории "В" и подкатегории "В1"», - сообщили в МВД.

Аналогичный порядок будет действовать и для граждан Объединенных Арабских Эмиратов, которые переедут на постоянное место жительства в Казахстан.

Для обмена водительского удостоверения потребуется действующее национальное удостоверение, вид на жительство, официальный перевод документа, а также медицинское заключение. При этом национальные права изыматься не будут — компетентные органы двух государств лишь уведомят друг друга о произведенном обмене.

В МВД уточнили, что упрощенная процедура распространяется только на категорию «В» (легковые автомобили) и подкатегорию «В1» (трициклы и квадроциклы). Для остальных категорий обмен будет осуществляться в соответствии с законодательством принимающей страны.

#права #ОАЭ #водительское удостоверение

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