Казахстан и Россия реализуют 177 совместных промышленных проектов

Уже реализованы 122 совместных проекта общей стоимостью $22,4 млрд

Фото: МПС

Казахстан и Россия продолжают укреплять промышленное сотрудничество. Вопросы развития совместных проектов обсудили на панельной сессии «Промышленная кооперация как фактор устойчивого развития России и Казахстана», прошедшей в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске, передает Kazpravda.kz.

Участие в дискуссии принял вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков.

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК, в ходе сессии были представлены актуальные показатели промышленного взаимодействия двух стран, информация о совместных инвестиционных проектах, мерах государственной поддержки инвесторов и механизмах развития кооперации.

«Сегодня портфель промышленной кооперации Казахстана и России включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, предусматривающих создание порядка 60 тысяч рабочих мест. Из них 122 проекта общей стоимостью 22,4 млрд долларов уже реализованы», - сообщили в Министерстве промышленности и строительства.

В ведомстве также отметили, что Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По итогам 2025 года объем прямых российских инвестиций составил 2,9 млрд долларов, а совокупный объем вложений с 2005 года достиг около 29 млрд долларов.

Участники форума также рассмотрели действующие инструменты государственной поддержки инвесторов, включая возможности специальных экономических и индустриальных зон, а также механизмы финансирования кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза.

#Казахстан #сотрудничество #Россия

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