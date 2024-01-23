Алихан Смаилов высказался о возможном восстановлении аэропорта в Аркалыке

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Ранее депутаты выступили с инициативой о восстановления воздушной гавани в городе, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: alex-cher.livejournal.com/17076.html

После многочисленных обращений со стороны жителей Костанайской области группа мажилисменов направила депутатский запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру. В своем обращении они подчеркнули, что восстановление аэропорта позволит моногороду развиваться быстрыми темпами.

На их депутатский запрос ответил премьер–министр Алихан Смаилов, он поделился планами о дальнейшей судьбе воздушной гавани.  

«Акимат Костанайской области рассматривает возможность возобновления работы аэропорта в городе Аркалык. На эти цели из местного бюджета выделены 9,5 млн тенге. Эти деньги направят на обследование взлетно-посадочной полосы, перрона, аэропорта и аэропортовой инфраструктуры. В результате исследования будет определена целесообразность проведения мероприятий по восстановлению и модернизации инфраструктуры аэропорта, включая разработку проектно-сметной документации, закупку новой техники и специальной техники для обслуживания воздушных судов», — сообщил Алихан Смаилов.

Напомним, 19 декабря текущего года министр транспорта сообщил, что в ближайшие два-три года планируется модернизация аэропортов Балхаша и Уржара, а также прорабатывается вопрос строительства аэропортов в Каркаралинске и Улытау, Зайсане и Катон-Карагае. Всего на ремонт и строительство выделено 71 млрд тенге.

«Эти инициативы министерства окажут положительное влияние не только на развитие транспортной логистики, но и на социально-экономическое развитие этих регионов. В этой связи, хотелось бы напомнить о необходимости строительства аэропорта и в Аркалыке, который уже давно поднимается населением. Когда-то Аркалык был центром Тургайской области, в нем был аэропорт, способный принимать большие воздушные суда», — говорится в запросе.

Также депутаты посетовали, что после закрытия Тургайской области объект, который безупречно работал, остался без присмотра властей и авиационной администрации Казахстана и был продан в частную собственность. Сегодня о его былой деятельности напоминает только оставшаяся взлетно-посадочная полоса.

По их мнению, улучшение транспортной доступности района положительно скажется на открытии новых субъектов малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.

#Аркалык #Смаилов #аэропорт #восстановление

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