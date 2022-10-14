Алиментный фонд: помощь или иждивенчество?

В свое время было озвучено предложение о частичной передаче государству обязательств должников путем создания алиментного фонда. Однако идея так и повисла в воздухе…

Не доводя до крайностей

За 6 месяцев 2022 года на исполнении у частных судебных исполнителей было порядка 242 700 алиментных дел. Основная масса из них (236 634) – это дела о взыскании алиментов на содержание детей.

Конечно, в основном должниками по этой части являются мужчины, но есть случаи, когда алименты должны платить женщины. Так, за этот период из общего числа алиментных дел 6 597, или 2,7%, были в отношении матерей.

Чтобы не платить алименты, должники меняют место жительства, скрывают доходы, не трудоустраиваются. Но сегодня судебные исполнители наделены такими правовыми инструментами, как арест и реализация имущества, запрещение долж­нику совершать определенные действия, а также обращение взыскания на заработную плату и иные доходы. Все эти меры являются рычагом воздействия на тех, кто не желает заботиться о своих детях.

Как отметил заместитель председателя Республиканской палаты частных судебных исполнителей Галымбек Смагулов, исполняемость алиментов лишь на 10% зависит от судебного исполнителя и на 90% от положения самого должника.

– Если должник трудоустроен, есть имущество, доходы, то взыскание алиментов особых проблем не вызывает, алименты принудительно удерживаются с его заработной платы по месту работы. На сегодня таким образом исполняются 93% всех алиментных дел, – сказал Галымбек Смагулов.

Однако, по словам зампредседателя республиканской палаты, ежегодно около 7% алиментных дел являются проблемными. Это когда у должника нет постоянного места работы, доходов и зарегистрированного имущества, на которое можно обратить взыскание. Наибольшее количество таких дел приходится на крупные регионы: Астана, Алматы, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Жамбылская области.

Неработающих должников пытаются трудоустроить. Совместно с органами юстиции, прокуратуры, центрами заня­тости проводятся акции «Ярмарка вакансий». Судебные исполнители вручают безработным алиментщикам предложения об обращении в центры занятости, в некоторых случаях ведут их туда чуть ли не за руку. Хотя по закону они не обязаны это делать. Тем не менее такая работа проводится, поскольку именно судебные исполнители контактируют со сторонами. В 2020 году трудоустроено 1 559 должников, в 2021 году – 2 224, за 6 месяцев 2022-го – 1 036. Вакансии предлагаются в зависимости от квалификации.

Впрочем, заставить горе-родителей работать судебные исполнители все же не могут. Конституция допускает принудительный труд только в двух случаях – в военное время и за уголовный проступок.

Сейчас на территории страны проходит масштабная акция, инициированная Республиканской палатой частных судебных исполнителей. Рекордная сумма взысканных алиментных долгов уже составила 690 млн тенге. За один месяц были задержаны и изъяты 42 автомобиля алимент­щиков, которые будут реализованы, чтобы выплатить долги. По представлению частных судебных исполнителей 348 человек привлечены к административной ответственности. Собраны и направлены в правоохранительные органы материалы и на привлечение 294 должников к уголовной ответственности. Выставлены 1 699 ограничений на выезд за границу. К слову, за время акции удалось примирить 459 семей.

В целом принимаемые меры дают результаты. В отношении неплательщиков судами чаще стал применяться административный арест вместо штрафа. Почти в два раза увеличилось количество обвинительных приговоров в отношении долж­ников данной категории (114 за 2021 год, 136 за 2020-й вместо 62 за 2019 год).

Но имеется и ряд проблем, который связан с неэффектив­ностью процедуры привлечения должников к административной ответственности. Дело в том, что ЧСИ не наделен правом составления административного протокола, розыском должников и их автотранспортных средств.

В последние годы совместно с Министерством юстиции разработан и принят ряд законодательных изменений, направленных на улучшение работы по алиментным делам. В данный момент совместно с МВД и Минюстом прорабатываются изменения в совместный приказ «О взаимодействии по вопросам привлечения к уголовной ответственности за неисполнение исполнительных документов».

Однако уголовная ответственность – это крайняя мера. Ребенку лучше не станет, если его отца-неплательщика посадят в тюрьму. Вопрос невыплаты алиментов так не решится.

– Принимаемые меры не могут в корне изменить ситуацию. Все-таки проблема невыплаты алиментов гораздо шире. Это общегосударственный вопрос, решение которого на сегодня просто переложено на плечи ЧСИ, – считает зампредседателя Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Без отлагательств

По мнению представителя Республиканской палаты ЧСИ, решение данной проблемы надо рассматривать не только в плос­кости исполнительного производства.

– Идея создания государственного алиментного фонда не новая, вопрос уже поднимался ранее, были даже соответствующие законодательные поправки, которые обсуждались в Мажилисе Парламента. Но, к сожалению, как новшество, требующее бюджетных расходов государства, эти поправки не были поддержаны. Однако ситуация меняется. С учетом нового курса «Жаңа Қазақстан» и политических реформ, намеченных Главой государства, где особое внимание уделяется социальным вопросам, возможно, будут пересмотрены и подходы к вопросу создания фонда. Все-таки речь идет об интересах детей, это будущее нашей страны. Говоря простым языком, ребенку надо кушать сейчас, развиваться сейчас, эти расходы невозможно отложить, – отмечает Галымбек Смагулов.

По словам зампредседателя Республиканской палаты ЧСИ, важно правильно организовать работу такого госфонда. Должны быть четкие основания и условия выделения денег, механизм, обеспечивающий их целевое использование.

– Работа такого фонда не должна формировать у сторон иждивенческий настрой, она должна носить поддерживающий характер. Поэтому, возможно, это должны быть возвратные деньги, которые впоследствии, после достижения ребенком совершеннолетия и прекращения алиментных платежей, должны взыскиваться с должника в пользу госфонда, – рассуждает заместитель председателя Рес­публиканской палаты частных судебных исполнителей.

Не можешь платить – работай!

Между тем алиментные фонды есть во многих странах. В частности, во Франции данная структура называется Касса по выплате семейных пособий (CAF). С судебным решением о принудительном взыскании алиментов можно обратиться, если второй нерадивый родитель не платит их больше трех месяцев. Там окажут материальную помощь, а потом специальный отдел в структуре CAF разыщет алиментщика, взыс­кав оплаченный за него «долг».

К слову, замечания и предложения есть и у непосредственных получателей алиментов. Маржан (имя изменено) – мама четверых детей. У старшей дочери инвалидность – она инсулинозависима. Женщина была в браке 16 лет. В 2016 году состоялся развод, и по решению суда дети остались жить с матерью, а отец должен ежемесячно выплачивать ½ часть от заработной платы на содержание детей. Однако по сей день он этого не делает. Долг по алиментам за почти 7 лет составляет порядка 7 млн тенге. Постоянной работы у безответственного отца нет, но есть 1⁄6 часть в родительской квартире, которая сдается внаем. Проблема в том, что эту долю надо продать, а среди родственников, таких же собственников квартиры, есть несогласные. Второй вариант –передать долю детям, но это гораздо проблематичнее, да и не покроет задолженность.

– По своему опыту могу сказать, что некоторые законодательные нормы работают неэффективно. Частные судебные исполнители не привлекают к дисциплинарной ответственности должника, поскольку у него есть имущество, но реализовать долю в квартире трудно на практике. Необходимо, чтобы закон четко работал: не можешь платить по причине отсутствия работы – трудоустраивайся. Если должник не хочет этого делать и не исполняет алиментные обязательства – привлекать к адми­нистративной или уголовной ответственности вне зависимости от того, есть у него имущество или нет, – рассуждает Маржан.

Многодетная мама считает, что судебное исполнение по алиментным делам должно быть в структуре госорганов, в частности Минюста, как это было раньше. Что касается алиментного фонда, то, по мнению Маржан, он стал бы весомой поддержкой матерям, которые не могут добиться от отцов детей средств на их содержание.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей. И это, считает Маржан, хороший повод снова задуматься о создании государственного алиментного фонда, который может решить проблемы многих неполных семей.