Алкоголь на 2 млн тенге нелегально продавали в Караганде

Фото: пресс-служба КГД

В Караганде пресекли оборот нелегальной алкогольной продукции стоимостью более 2 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

По данным ведомства, департамент государственных доходов по Карагандинской области провел очередные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению оборота нелегальной алкогольной продукции.

"В ходе проверок на территории одного из рынков Караганды выявлен факт реализации нелегального алкоголя. В результате из незаконного оборота изъято 1079 бутылок алкогольной продукции различных наименований с учетно-контрольными марками неустановленного образца, а также 355 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более двух миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по всем фактам возбуждено административное производство, материалы переданы в суд.

Как проинформировали в КГД, нарушителям грозит крупный штраф с конфискацией изъятых товаров и лишением лицензии на реализацию алкогольной продукции.