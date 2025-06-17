44-летний житель Алматы получил дополнительный тюремный срок за серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах.

Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге.

Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях.

Суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.

Транспортная прокуратура предупреждает, что подобные преступления подрывают общественную безопасность и влекут серьёзные последствия.