"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Происшествия
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В городе Алматы парень убил девушку, а затем совершил суицид. Полиция начала расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Информация о происшествии вышла в одном из Telegram-пабликов.
«Сегодня в районе «Меги» на улице Розыбакиева произошло убийство+суицид. Парень зашел в салон, убил свою девушку, а потом покончил с собой», – говорится в публикации.
По факту полиция расследует уголовное дело. Назначены экспертизы.
«Обстоятельства убийства и самоубийства устанавливаются», – отметили в Департаменте полиции Алматы.