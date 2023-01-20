"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

В городе Алматы парень убил девушку, а затем совершил суицид. Полиция начала расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Информация о происшествии вышла в одном из Telegram-пабликов.

«Сегодня в районе «Меги» на улице Розыбакиева произошло убийство+суицид. Парень зашел в салон, убил свою девушку, а потом покончил с собой», – говорится в публикации.

По факту полиция расследует уголовное дело. Назначены экспертизы.

«Обстоятельства убийства и самоубийства устанавливаются», – отметили в Департаменте полиции Алматы.