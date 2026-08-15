Канал поставки «синтетики» из Астаны пресекли в области Абай

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 2 килограммов запрещенных веществ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

При координации прокуратуры области Абай сотрудниками Департамента КНБ пресечена деятельность устойчивого канала поставки синтетических наркотиков. Установлено, что житель города Семей на системной основе осуществлял доставку синтетических наркотиков из города Астаны для их дальнейшего распространения на территории области.

В рамках досудебного расследования подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 2 килограммов синтетических наркотиков общей стоимостью свыше 50 млн теңге. Согласно действующему законодательству, указанный объем относится к особо крупному размеру.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Прокуратура области Абай напоминает, что незаконные хранение, перевозка, сбыт и иные действия, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством РК. Работа по выявлению, пресечению и профилактике наркоправонарушений находится на особом контроле органов прокуратуры», – сказано в информации.

Напомним, на территории Петропавловска полицейские задержали 33-летнего горожанина на автомашине Audi. При личном обыске у мужчины были изъяты 4 свертка с порошкообразным веществом. Еще 25 свертков обнаружены и изъяты из автомобиля.