Алматинка "отомстила" мужу, разбив чужой автомобиль

В городе Алматы женщина разбила чужую машину из-за ссоры с мужем. В социальных сетях появилось видео инцидента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Скриншот с видео instagram.com/kris.p_kz/

В подписи к видео указано, что инцидент произошел в новогоднюю ночь. Женщина, которую чем-то очень огорчил муж, вышла во двор и разнесла «его белую Kia K5». Помяла дверь, разбила окно и оторвала номера. Как оказалось, это была машина не мужа, а соседа.

Сосед написал заявление в полицию.

«Данный факт зарегистрирован. В настоящее время он рассматривается отделом местной полицейской службы. Будет проведено тщательное разбирательство с дальнейшем принятием мер в соответствии с законодательском Казахстана», – прокомментировала пресс-служба Департамента полиции Алматы.