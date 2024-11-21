Алматинке удалось вернуть деньги за некачественный онлайн-курс

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Жительница Алматы столкнулась с проблемой некачественного онлайн-курса английского языка и смогла отстоять свои права, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что женщина оплатила годовой курс за 1 200 000 тенге и после нескольких занятий поняла, что выбранная программа не соответствует ее ожиданиям. Потребительница обратилась к провайдеру услуг с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ.

«Не желая мириться с такой ситуацией, она обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей по Алматинской области. Специалисты департамента разъяснили женщине ее права, предусмотренные законом о защите прав потребителей. Была составлена досудебная претензия, в которой четко излагались требования потребителя», – рассказали в комитете. 

В результате вмешательства департамента, компании-провайдеру пришлось пойти навстречу и вернуть частично оплаченные за обучение средства. Потребительница получила обратно 840 тыс. тенге.

Как отмечают специалисты департамента, подобные случаи нередки.

«Часто потребители сталкиваются с некачественными услугами, особенно в сфере онлайн-обучения. Важно знать, что у вас есть право на возврат денег, если услуга не соответствует договору. Мы всегда готовы оказать помощь и защитить права потребителей.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, сохраняйте все документы: чеки, договоры, переписку с компанией-провайдером; обратитесь в компанию-провайдера: попробуйте решить проблему мирным путем, составив письменную претензию; обратитесь в департамент торговли и защиты прав потребителей», – отметили в госоргане. 

Департамент торговли и защиты прав потребителей готов оказать поддержку гражданам, столкнувшимся с нарушениями их прав, добавили в ведомстве.

#потребители #права #возврат #оплата #курсы

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