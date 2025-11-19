В Городском кардиологическом центре Алматы успешно выполнена крайне сложная операция пациенту с расслоением аорты — состоянием, которое относится к числу жизнеугрожающих в кардиохирургии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пациент уже перенёс серьёзное вмешательство в 2020 году — аортокоронарное шунтирование. Спустя несколько лет у него возникло новое критическое состояние — расслоение аорты, которое привело к её разрыву. При таких осложнениях счёт идёт на минуты.

Разрыв аорты — один из самых тяжёлых диагнозов, требующий немедленного вмешательства. Во-вторых, это повторная операция на открытом сердце после предыдущего шунтирования. В таких случаях ткани изменены, присутствуют спайки, и выделить жизненно важные структуры чрезвычайно сложно.

Кардиохирурги работали почти пять часов, полностью контролируя кровообращение пациента с применением аппарата искусственного кровообращения.

В ходе вмешательства специалисты удалили повреждённый участок аорты и восстановили её целостность искусственным сосудистым протезом.

Операцию проводила мультидисциплинарная команда: кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи и перфузиологи, операционные сестры.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.