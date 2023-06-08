Алматинский тиктокер пропал без вести в горах Жетысу

36-летний житель Алматы Дамир Кушеев пропал без вести в горах близ города Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Мужчина 7 июня выехал на спортивном велосипеде к водопаду Бурханбулак в Коринское ущелье. Последний раз вышел в эфир у плотины, где местный егерь угостил его чаем.

Супруга тиктокера обратилась за помощью в Департамент по чрезвычайным ситуациям после того, как потеряла связь с ним.

Заявление зарегистрировали и полицейские Ескельдинского района, которые тоже примкнули к поискам алматинца.

Мужчину продолжают искать в горной местности с розыскными собаками.

Дамир Кушеев увлекается поездками на велосипеде по различным достопримечательностям. Имеет страничку в TikTok, где выкладывает видеозаписи. В Ескельдинском районе гостил у родственников.