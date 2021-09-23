Алматинского стрелка арестовали на два месяца

Закон и Порядок
1477
Фото: Polisia.kz
Алматинского стрелка Игоря Дужнова, убившего пять человек, арестовали на два месяца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».    

Следственный суд санкционировал ему содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, 20 сентября около 17:00 часов в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома открыл огонь, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель.

Подозреваемый – мужчина 1967 года рождения – был обезврежен и задержан при участии бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство двух или более лиц". Мужчине грозит наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



