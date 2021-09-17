Общество
Алматинскому зоопарку в этом году исполнилось 84 года, и впервые ему посвятили книгу
Дина Устиненко
Алматинскому зоопарку в этом году исполнилось 84 года, и впервые ему посвятили книгу,  передает Kazpravda.kz.   

Если вы надеетесь найти в ней энциклопедические знания, то это зря. За таким добром можно и в Google сходить. Здесь все гораздо интереснее. Книга «Монологи о животных» – это реалити-шоу. Вы словно любопытный зритель подглядываете за самым сокровенным. Не как обычные посетители зоопарка, нет, вы будто оказываетесь по ту сторону вольеров. И вас перестает удивлять, почему Людмила Антоновна любит желуди, слонов наказывают углом, а броненосец – главный суетолог зоопарка.

– Идея написать книгу возникла после того, как я узнала, что такого издания об Алматинском зоопарке никогда не было. Кроме того, я очень люб­лю животных. Соединив эти факты, решила: кто, если не я? – говорит автор проекта Светлана Шестернева. – Изначально планировала только серию статей, но, окунувшись в этот невероятный мир, решила: книге быть. Помимо творческой сос­тавляющей необходимы были спонсоры. Считала, это будет просто, ведь для такого проекта бюджет был смешным. Но меценаты оказались абсолютно равнодушны. Я стучала в разные двери. Мне отказывали, даже не ознакомившись с текстом, с идеей. Все как один твердили: средства закончились, сейчас не время для культуры, все на нуле. Даже ролтоном на обед отпугивали. Когда энтузиазм практически иссяк, мне посоветовали обратиться к властям. Я посмеялась: раз уж бизнес не помог, как можно ждать помощи в такой момент от чиновников. Но это чудо! Помощь пришла именно оттуда. Я связалась с Натальей Ливинской, руководителем управления «зеленой» экономики акимата Алматы, и уже через три часа мне перезвонили и пригласили на встречу в управление культуры города.

Удивительно, но факт, чиновники не упали в обморок от стиля написания, далекого от скучных пособий на тему животного мира и урбанистических объектов. Их даже не оттолкнуло отсутствие на каждой странице хвалебных речей, их вообще, кстати, в книге нет. Проекту дали жизнь!

Началось самое интересное – счастливые дни сбора материала. Светлана Шестернева и Виктория Оленина (автор иллюстраций) дни напролет проводили в зоопарке.

– Теперь я знаю, как правильно готовить фарш из крыс и кроликов для хищных птиц и варить кашу бегемотам, – сообщает Светлана.

– А еще мы знаем, какие люди, по мнению сетчатого питона, самые вкусные, – спокойно резюмируют хрупкие девушки.

Текст книги изобилует здоровым сарказмом и реальными случаями из жизни зоосада. Ты словно погружаешься с головой во все происходящее и чувствуешь себя частью этого мира. Не совсем правильного по современным меркам сторонников «зеленых» идей, но оттого не менее привлекательного и манящего. Читая, начинаешь смотреть на животных за решеткой под другим углом. Уже четко осознаешь, что взять и «распустить всех зверюшек на волю» можно, но ненадолго. Большинство из них погибнет в считанные часы. И сегодня, между прочим, редко животных отлавливают в дикой природе и помещают в клетку. Чаще всего они размножаются в зоопарке. А это говорит о том, что не так уж им и плохо, как пишут многие борцы за свободу и справедливость. Кого-то сдают нерадивые хозяева, кого-то находят в полуживом состоянии, лечат и при невозможности адаптировать к свободной жизни отдают в зоопарки или приюты. Таким интересным образом наш зоопарк пополнился самым настоящим львом. Все наверняка помнят историю хищника, найденного в клетке у частного лица. Иногда животных приносят неравнодушные граждане. Как, например, роскошную кабаниху Людмилу Антоновну, названную так в честь тещи охотника, который и подобрал дикую свинку. Сердобольный охотник решил свою находку переправить к специально обученным людям. И документы оформил для хрюшки, как полагается, и имя вписал, от которого у сотрудников зоопарка глаза поползли на лоб. Но так и осталась свинья Людмилой Антоновной, и характер у нее, надо сказать, скверный, под стать, вероятно, прототипу. Об этом в «Монологах» подробно все и расписано.

А еще в зоопарке не особо любят журналистов. Оно и понятно: хорошее про зоопарк пишут нечасто. Сейчас вообще модно писать про зоопарки нехорошее. Любые промахи сразу становятся достоянием общественности.

– Когда обратилась к руководству зоопарка, первое, что спросил директор Агыбай Ажибаев: «Вы негатив будете писать?» – рассказывает Светлана. – Он очень удивился, когда понял, что цель у меня иная. И надо отдать должное, очень помог в сборе материала, потому что узнать, чем питается и где обитает носорог или тапир, можно и в Интернете. А вот увидеть собственными глазами, как журавль бежит навстречу своему куратору и обнимает девушку крыльями, можно было только здесь. Я набиралась впечатлений, впитывала как губка каждую историю и порой просто визжала от восторга. Таких благодарных героев за всю мою немаленькую практику встречала нечасто.

А еще после прочтения «Монологов» понимаешь, каждый сотрудник зоопарка – настоящий герой и преданный своему делу человек. Например, Ермухан-ага, главный по бегемотам, никак не мог уйти на пенсию. Да что там пенсия, даже в отпуск не отпус­кали его подопечные: тосковать начинали. А слониха Ару так вообще влюблена в Григория, правда, он всего-навсего человек. Но какой человек! Он слоновью даму и кормит, и поит, и танцует, и даже горячительные напитки ей раз в неделю предлагает. Все, как у людей. Нет, слоны не пьяницы, алкоголь им показан для правильной работы кишечника. В дикой природе, как пишет автор «Монологов о животных», слоны устраивают себе такие самогонные аппараты в ямах, отправляя туда фрукты для брожения.

Из таких удивительных эпизодов и состоит вся книга. «Монологи о животных» – это исключительно личные истории, рассказанные специалистами алматинского зоопарка о своих подопечных и прочувствованные автором. Читается легко, с удовольствием и на одном дыхании.

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