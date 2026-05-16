Соединяя города и страны

Общество
75
Марина Демченко
специальный корреспондент

Ежегодно 17 мая в Казахстане чест­вуют работников связи. Эта дата приурочена ко Всемирному дню электросвязи и информационного общест­ва, ­учрежденному Международным союзом электросвязи. Казахстан официально вошел в состав этой организации еще в 1992 году.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

День работников связи – праздник людей, чей труд зачастую остается незаметным, но именно он создает цифровой комфорт, невидимыми нитями соединяю­щий нас с близкими, глобальной информацией и всем миром.

– Сегодня именно технические специа­листы обеспечивают надежную работу сетевой инфраструктуры, развитие телекоммуникационных технологий и подключение населенных пунктов к современным услугам связи. От их профессионализма напрямую зависят качество связи, доступность Интернета и устойчивость цифровой инфраструктуры республики, – отмечает председатель Комитета телекоммуникаций Министерства ИИ и цифрового развития Дамир Сейсембеков.

В настоящее время в сфере телекоммуникаций ­Казахстана заняты около 35 тыс. человек. За последние годы в стране проведена масштабная работа по развитию инфраструктуры связи, расширению покрытия мобильным Интернетом и подключению сельских населенных пунктов к высокоскоростной Всемирной паутине.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, за последние три года инвес­тиции в телекоммуникационную отрасль превысили один триллион тенге. За два года число абонентов фиксированной связи выросло на 19%, мобильной связи – на 12%. Средняя скорость мобильного Интернета увеличилась на 75%, а объем интернет-трафика – на 67%.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр искусст­венного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, выступая на этой неделе на пленарном заседании Мажилиса Парламента, серьезный рост наблюдается по всем направлениям – и трафик, и скорость, и число абонентов стабильно растут.

Этот процесс поддерживается расширением инфраструктуры базовых станций, которые выступают основным объектом инвес­тиций мобильных операторов.

В рамках модернизации инфраструктуры операторы отказываются от использования устаревшей технологии 3G в пользу более современных стандартов связи. Количество сел, имеющих связь исключительно на этой технологии, сократилось к текущему году более чем впятеро – до 550 – за счет перехода на 4G. Технология 5G уже внедрена более чем в 20 городах, включая мегаполисы, областные центры, а также Алатау и Хоргос.

Казахстан демонстрирует устойчивый рост показателей качества связи. Средняя скорость мобильного Интернета достигла 94,54 Мбит⁄с.

За два года планируется обеспечить высокоскоростным дос­тупом к Всемирной сети более 3,5 тыс. сел. Это позволит увеличить охват оптоволоконным Интернетом сельских населенных пунктов с нынешних 43 до 92%.

В текущем году планируется охватить мобильным Интернетом автотрассы республиканского значения, а в следующем – основные областные автодороги. Посредством спутникового Интернета обеспечивается полное покрытие территории респуб­лики. В этом году намечено оснас­тить им поезда и самолеты.

Технология Direct-to-Cell будет применена впервые в регионе. Она даст возможность гражданам пользоваться Интернетом с мобильных телефонов в любой точке Казахстана.

До конца нынешнего года завершится также строительство оптического кабеля по дну Каспия. Наличие данного марш­рута является обязательным требованием гиперскейлеров (владельцев сети дата-центров) и крупных технологических компаний для размещения дата-центров в Казахстане.

В прошлом году, напомним, в республике были запущены мощнейшие суперкомпьютеры. Сегодня они загружены работой на государственные органы, стартапы, университеты и корпоративный сектор. Нынче в Экибастузе Павлодарской области началось строительство ИИ-хаба мирового масштаба – «Долины ЦОД» мощностью не менее 1 ГВт.

Это свидетельствует о том, что отечественная телекоммуникационная отрасль переживает технологический подъем, обеспечивая стране надежный цифровой щит и базу для долго­срочного экономического роста, где связь выступает важнейшим ускорителем государственных и бизнес-процессов.

Вчера в преддверии профессионального праздника в Астане прошел ежегодный отраслевой конкурс среди технических специалистов сферы телекоммуникаций. В этом году в соревнованиях приняли участие специалисты девяти телекоммуникационных компаний Казахстана. Конкурсанты продемонстрировали практические навыки по сварке волоконно-оптических линий – одному из ключевых направлений в обеспечении устойчивой и качественной связи.

Кульминацией отраслевого праздничного мероприятия стала церемония чествования профессионалов, внесших значимый вклад в развитие телекоммуникационного сектора. Лучшие специалисты были отмечены государственными и отраслевыми наградами, в том числе орденами «Құрмет», медалями «Еңбек ардагері» и нагрудными знаками «Байланыс саласының үздігі».

#интернет #телекоммуникации #День работников связи

