Диалог без барьеров: столичная молодежь встретилась с экспертами и представителями госорганов

Общество,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники встречи отказались от строгих регламентов в пользу свободного обмена мнениями

Фото: акимат столичного района "Алматы"

В столице состоялся масштабный молодежный форум «Jastar talks: Открытый диалог», собравший на одной площадке студентов вузов и колледжей, предпринимателей, экспертов и общественных деятелей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Главной целью мероприятия стало создание эффективной обратной связи между подрастающим поколением и представителями государственных структур. Данную инициативу проявил аким столичного района «Алматы» Рустем Тауекелов. В ходе встречи с активистами он подчеркнул, что вовлечение молодежи в городские проекты имеет решающее значение для принятия качественных управленческих решений.

Формат открытого микрофона позволил избежать формализма и открыто задать спикерам самые острые вопросы, касающиеся их повседневной жизни и профессионального будущего.

В центре внимания участников оказались самые острые и актуальные темы, интересующие многих горожан. Среди них – доступность молодежных жилищных программ, современные тренды в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасность и развитие массового спорта.

В ходе встречи перед молодежью выступили руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев, депутат городского маслихата Арсланбек Магзум, подполковник полиции Бауыржан Камалиев, а также представители фонда «ДАМУ», СПК «Астана», «Отбасы банка» и проекта Joltap.

Особое внимание спикеры уделили правовой культуре и профилактике правонарушений в рамках общенационального нарратива «Закон и порядок».

По итогам встреч эксперты не только ответили на запросы аудитории, но и зафиксировали наиболее перспективные гражданские и бизнес-инициативы студентов для их дальнейшей практической поддержки.

Как отметил руководитель отдела внутренней политики района «Алматы» Айбын Айдынулы, главная цель таких встреч – получить обратную связь от нового поколения.

«Для нас важно выстраивать открытый диалог между государственными органами и молодежью. Кроме того, в рамках встреч информируем студентов об актуальных госпрограммах, возможностях в сфере образования, трудоустройства и жилищных инициатив. В мероприятии приняли участие более 260 учащихся столичных колледжей и ВУЗов. Форум прошел в свободном и живом формате: они активно задавали вопросы спикерам, делилась мнениями и поднимала волнующие темы. Диалог получился открытым, содержательным и полезным для всех участников», – считает чиновник.   

Студент Международного университета Астана Темерлан Макубаев назвал форум интересным и познавательным, особо отметив высокий уровень подготовки спикеров.

«Подобные проекты служат мощным драйвером развития молодежи, открывают пространство для новых идей и могут стать прочной основой для роста перспективных представителей нового поколения. Специальным гостем мероприятия стал аким района Алматы. Встреча оказалась интересной, можно особо отметить содержательные выступления экспертов — представителей МВД и научной интеллигенции. Особенно важно, что руководители госучреждений выходят на прямой диалог и общаются с нами напрямую — яркий пример реализации концепции «Слышащее государство». В ходе таких встреч узнаем много полезной информации. Возможность получать полезные знания и обращаться к руководителям ведомств напрямую имеет для нас огромную ценность», – говорит лидер молодежного экологического движения «Амбассадоры Земли».

Подводя итоги, форум предоставил участникам площадку для профессионального диалога и обсуждения экспертных рекомендаций. По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют развитию открытого взаимодействия между госструктурами и гражданским обществом.

В условиях динамичных социальных изменений такие форматы востребованы, так как они позволяют молодежи активно включаться в ключевые общественные процессы и вносить вклад в развитие столицы.

#Астана #Алматы #акимат #студенты #молодежь #форум #район

