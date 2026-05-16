От традиционного патриархата – к партнерству

Общество
76
Анастасия Михайлова

Семья остается фундаментом безопас­ности. Такой вывод был сделан по итогам исследования, проведенного Казахстанским институтом общественного развития.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2020-м семью считали очень важной 92,4% респондентов, в 2022-м показатель вырос до 93,5%. Тогда же 95,4% опрошенных сообщили, что довольны своей семейной жизнью. Результаты опросов двухлетней давности показывают сохранение этой тенденции.

По данным КИОР 2024 года, 58,5% респондентов определяли брак как супружеский союз для создания семьи, 18,7% – как взаимное согласие узаконить отношения, 10,6% – как общий быт и семейный бюджет. Главная причина обмена кольцами – любовь, далее следуют общность взглядов и интересов, рождение детей.

Что касается распределения власти внутри семьи, то, по данным исследований, сохраняется традиционная модель. В 2020 году большинство опрошенных главным считали мужа, а доля эгалитарных семей составляла около четверти. В 2024-м доля тех, кто говорит о совместном принятии решений, выросла. И это свидетельствует о постепенном переходе общества от традиционного патриархата к партнерским отношениям. Что касается воспитания, то 44,5% женщин постоянно занимаются детьми против 25,6% мужчин.

Семья остается главным пространством воспитания. В 2020 году наиболее важными ценностями для детей назывались трудолюбие, уважение к старшим, честность, любовь к Родине. В 2022 году также выросла значимость ответственности и порядочности. В 2024-м ведущие позиции вновь заняло трудолюбие, а самоуважение стало важным приоритетом для более 40% респондентов.

По данным КИОР 2024 года, 73,5% человек считают, что рождение ребенка необходимо планировать. Однако системную подготовку, включая медицинское обследование, постоянно проходят только 17% опрошенных. Пользование услугами репродуктивного здоровья снизилось с 44,8% в 2022 году до 39,5% в 2024-м. К слову, в городах идею планирования рождения ребенка поддерживают 77%, в селах – 67,3%. При этом уровень пользования услугами репродуктивного здоровья почти одинаков.

В 2025 году в Казахстане родилось 335 тыс. детей, общий коэффициент рождаемости сос­тавил 16,43 на 1 000 человек. Наиболее высокие показатели фиксируются в Туркестанской области, Шымкенте и Мангистауском регио­не, самые низкие – в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

И в завершение: в прошлом году средний возраст вступления в брак составил 27,9 года у мужчин и 25,3 года у женщин. Число разводов сократилось с 60 тыс. в 2019 году до 45,7 тыс. в 2025-м.

