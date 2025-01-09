Старейший жираф умер в Алматы

Фото: Алматинский зоопарк

Этот возраст является преклонным для этого вида животных, в переводе на человеческий — это 95 лет.

Для жирафов, обитающих в дикой природе, продолжительность жизни редко превышает 20 лет.

Хан прибыл в Алматы из ЮАР и быстро адаптировался к новому климату и условиям. Его долгожительство и благополучие стали возможны благодаря заботливому уходу и вниманию сотрудников зоопарка, а также крепкому здоровью, которое позволило ему стать отцом многочисленного потомства.

В зоопарке родилось 12 детенышей Хана. Многие из них были переданы в зоопарки Москвы, Краснодарского края, Шымкента, Ташкента, Ферганы и Актюбинска. Его потомки - жирафенок по имени Батыр, а также Ханзада и Султан - продолжают радовать сотрудников и посетителей алматинского зоопарка.

Хан был известен своим дружелюбным характером, он был любимцем сотрудников, а также посетителей зоопарка. Его доброжелательная натура и спокойный нрав сделали его одним из самых популярных обитателей.

Несмотря на возраст, он продолжал радовать всех своим аппетитом — его беспокоили только возрастные изменения в суставах. Его рост достигал почти 5 метров.

«Хан был активен вечером, полностью съел весь предложенный корм. Немного прихрамывал. Под утро Хан лег, что для жирафов нехарактерно, они обычно не ложатся полностью. Все-таки 25 лет — это почти как 95 лет человеку. Наш старик был любимчиком, как среди сотрудников зоопарка, так и среди посетителей. Мы благодарим всех, кто помогал нам заботиться о Хане на протяжении многих лет. Хан навсегда останется в наших сердцах», – сказал заведующий секцией «копытные животные» Балабек Махатов.

Профессор КазНАИУ, независимый патологоанатом Амангельды Мауланов констатировал, что причиной смерти жирафа стали необратимые возрастные изменения (биологическая старость).