Алматы может стать культурной столицей ШОС

Международное сотрудничество, Культура
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Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев предложил сделать Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы.

Фото: Kazpravda.kz

В индийском городе Варанаси прошла встреча глав туристских администраций государств Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В мероприятии также участвовали представители Индии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана. Стороны подписали несколько документов, направленных на усиление сотрудничества в сфере туризма и совместное развитие этой индустрии в странах ШОС.

Одним из предложений, озвученных вице-министром, стало объединение усилий в продвижении туристского потенциала государств ШОС на площадках крупных международных мероприятий, в том числе на единых стендах.

Также Ержан Еркинбаев предложил сделать Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 гг.

«На сегодня видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм – не исключение. К настоящему моменту безвизовый режим в Казахстане действует для граждан 79 стран (включая все государства-члены ШОС), проводится работа по расширению данного списка до 100 стран, а также имеются прямые авиасообщения с 30 государствами по более чем 100 авиамаршрутам», – сказал Ержан Еркинбаев.

С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества, отметили в МКС.

#делегация #Минкультуры #столица #Алматы #ШОС

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