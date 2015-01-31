Алматы стал лидером в секторе кредитования МСБ

Мониторинговая служба ranking.kz проанализировала кредитный рынок республики по итогам ноября, сообщает Kazpravda.kz
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Как отмечают эксперты, лидерскую позицию в секторе кредитования малого бизнеса занял южный мегаполис.На долю Алматы приходится более 56% от общереспубликанского портфеля кредитов малому бизнесу. По итогам ноября портфель займов города перешагнул триллионный рубеж в тенговом исчислении.
Только за ноябрь объемы кредитования малого бизнеса Алматы выросли на 95,8 млрд тенге. Рост составил 10,2%, тогда как по республике аналогичный показатель равен 6,8%. При этом портфель инвалютных кредитов малого бизнеса финансового центра увеличился на 1,1 млрд до 362,8 млрд в тенговом эквиваленте.