В сфере туризма в последние годы происходят большие изменения, развитие отрасли находится под особым контролем руководства страны.
Даешь инфраструктуру и новые проекты!
В своем Послании Глава государства отметил, что теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении зарубежных туристов и законодательном обеспечении.
– В этой связи отдельно отмечу горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Сейчас самая актуальная задача в этом направлении – создание современной инфраструктуры. Если мы ее в полной мере решим, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В прошлом году инвестиции в основной капитал в сфере туризма достигли 1,25 трлн тенге, продемонстрировав рост на 33% по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика обеспечена расширением туристской инфраструктуры, развитием транспортной доступности и реализацией новых проектов в сфере размещения, культуры и отдыха.
Высокие темпы роста продемонстрированы в Алматы, где увеличение инвестиций составило 79%. Приведенные данные свидетельствуют о сохраняющемся интересе бизнеса к развитию туристской инфраструктуры и укреплении потенциала отрасли. Рост инвестиций по ключевым направлениям формирует устойчивую основу для дальнейшего развития туризма в Казахстане.
Обо всем этом говорили на прошедшем на этой неделе в Алматы третьем фестивале Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Он объединил ведущие курорты Казахстана (Шымбулак и Oi-Qaragai), Азербайджана (Шахдаг), России (Роза Хутор), Узбекистана (Амирсой) и Южной Кореи (Мона Йонг Понг). Подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАГК и крупнейшей сетью горных курортов Андорры, тем самым подтверждено намерение Grandvalira Resorts Andorra присоединиться к альянсу и совместному развитию сотрудничества в сфере горного туризма.
– Подписание меморандума стало важным шагом в укреплении международной интеграции ЕАГК и расширении сотрудничества с европейскими курортными сетями. Планируется обмен лучшими практиками в области операционного управления, кластерного развития, безопасности, цифровизации сервисов, маркетинга и устойчивого развития, – отметил генеральный секретарь ЕАГК Андрей Кукушкин.
Зарубежные участники фестиваля проявили интерес к состоянию существующей базы и туристическому потенциалу Алматинского горного кластера, а также к реализации проекта Almaty Superski как горной дестинации международного уровня. Проект презентовал главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев. По его словам, строительство стартует только после получения научно обоснованной картины состояния территории и общественных слушаний.
– Природа Кок-Жайлау рассматривается как ценность, которую необходимо максимально сохранить и при этом сделать ее доступной для казахстанцев, – отметил он.
Almaty Superski задуман не только как спортивный объект, но и как проект по диверсификации экономики и развитию туризма. Курорт должен стать ядром Алматинского горного кластера и укрепить позиции Казахстана на международном рынке горного туризма.
При реализации проекта планируется создать около 5 тыс. рабочих мест, тем самым будет дан дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса. И это не призрачная перспектива, мастер-план проекта уже утвержден, финансирование обеспечит Банк развития Казахстана, а открытие курорта ожидается к концу 2028 – началу 2029 года.
После одобрения проект охватит урочище Кок-Жайлау и пик Кумбель. Almaty Superski должен стать одним из крупнейших горных курортов региона: здесь предусмотрено строительство 60 км трасс разного уровня сложности и 16 канатных дорог нового поколения с пропускной способностью более 10 тыс. человек в день, а ожидаемый годовой поток – до 9 млн туристов. Около 70% трасс оснастят системой искусственного оснежения, включая Snow Factory, позволяющей производить снег даже при плюсовой температуре.
Улучшат логистику для туристов: ключевой точкой доступа к курорту станет Медеу, где построят новую канатную дорогу напрямую на Almaty Superski, оснащенную вагонами, рассчитанными на 40 человек. Таким образом с одного перрона на Медеу можно будет уехать сразу в нескольких направлениях – на Шымбулак, Almaty Superski или в сторону курорта Oi-Qaragai.
Одной из основных задач проекта названо повышение доступности горного отдыха. В настоящее время катание на Шымбулаке считается дорогим удовольствием для многих. Almaty Superski должен создать конкуренцию и условия, при которых катание в горах станет доступнее как по логистике, так и по цене. Этот фактор, по словам Ержана Еркимбаева, позволит сделать акцент на детском спорте и даже организовывать уроки физкультуры в горах для школьников.
Стремление к единению
Авторитетные зарубежные специалисты высоко оценивают перспективы развития Алматинского горного кластера, способного стать центром горного туризма в регионе. Эксперт в области развития горного туризма Жан-Пьер Барало привел такой пример: во Франции, всемирно известной своими лыжными курортами, до 70% их посетителей – местные жители. Такой подход в значительной мере создает условия для развития внутреннего туризма. А этот фактор, в свою очередь, приводит к кумулятивному эффекту, и финансовые средства граждан идут на развитие и повышение качества услуг внутри страны.
Жан-Пьер Барало представил подробный анализ международных практик развития горных курортов и кластерных моделей, уделив особое внимание перспективам формирования Алматинского горного кластера. Эксперт рассмотрел примеры ряда европейских стран, где объединение курортов в единую инфраструктурную систему позволило обеспечить устойчивый рост туристической отрасли и повысить конкурентоспособность регионов.
– Международный опыт показывает, что кластерный подход позволяет обеспечить комплексное развитие территорий, повысить качество инфраструктуры и сформировать устойчивую туристическую экосистему. Это не только вопрос туризма, но и фактор долгосрочного социально-экономического роста, – подчеркнул Жан-Пьер Барало.
Он также затронул тему влияния горных кластеров на развитие городской среды. Реализация подобных проектов способствует появлению новых возможностей для бизнеса, расширению занятости и повышению привлекательности регионов для инвестиций.
– Развитие горного кластера напрямую связано с изменением качества жизни. Современные курортные территории становятся точками экономической активности, формируют спрос на сервис, создают рабочие места и стимулируют развитие инфраструктуры, востребованной как туристами, так и местными жителями. Для достижения устойчивых результатов ключевым условием является стратегический и долгосрочный подход к развитию горных территорий, а также системная адаптация лучших международных практик с учетом региональной специфики, – резюмировал Жан-Пьер Барало.
Генеральный директор российского курорта Роза Хутор Константин Нестеров увязал развитие горного туризма с экологическими инициативами и мерами по сохранению биоразнообразия.
– Для нас высокая честь быть частью Евразийского альянса горных курортов, это дает возможность выстраивать партнерство и обмениваться опытом, – сказал он. – Мы видим интерес наших партнеров в Европе и Азии к дальнейшей совместной работе. В ходе фестиваля подписали Зеленую хартию, которая подразумевает устойчивое развитие горных территорий на принципах зеленого строительства и соответствия экологическим нормам. Развитие территорий идет не только с точки зрения туризма, но и с точки зрения решения задач образования и науки. Важно сказать, что каждый из нас вносит большой вклад в развитие особо охраняемых природных территорий, создает условия для организованного туризма, который позволяет снизить антропогенную нагрузку на горные массивы, долины рек и сохранить экосистемы для будущих поколений.
Поделился опытом и заместитель генерального директора горного курорта Шахдаг Джахангир Абдинзаде. По его мнению, горнолыжный туризм в Азербайджане развивается быстрыми темпами. Особенно это видно на примере Шахдаа, где за последние несколько сезонов развивается инфраструктура, растет количество трасс разной сложности – их уже 37.
– Для поддержания трасс в хорошем состоянии мы довели количество снежных пушек до шестисот, что позволяет расширить период гарантированного катания. В этом году открыли зимний стадион, который прошел процесс омологации и получил необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие международным стандартам. Это стало возможным благодаря поддержке нашего государства. Созданы все условия как для туристов, так и для спортсменов, – поделился гость из Азербайджана.
Заместитель генерального директора ГК «Амирсой» Давронбек Ниязов в свою очередь отметил близость алматинских горных курортов к мегаполису, откуда желающие отдохнуть могут добраться за 20–30 минут. Горный курорт Амирсой расположен в 65 км от столицы Узбекистана в одном из красивейших и живописных мест на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шанских гор. Инфраструктура и сервис курорта рассчитаны как на спортсменов-профессионалов и любителей экстрима, так и на самых юных туристов и семейные компании.
– Мы стали свидетелями подписания Зеленой хартии, которая фиксирует коллективную ответственность курортов за сохранение горных экосистем, снижение климатического следа, рациональное использование природных ресурсов и развитие экологичных управленческих практик, – высоко оценил уровень организации фестиваля Давронбек Ниязов. – В прошлом году перед зимним сезоном в качестве акции мы запустили единый ски-пасс – это персонализированная карта, дающая право пользования канатными дорогами и подъемниками на горнолыжных курортах – членах альянса, и назвали ее «Сезон без границ». Теперь 218 километров лыжных трасс в четырех странах доступны для обладателей этих карт. Есть примеры обмена, когда держатели сезонных ски-пассов с горного курорта Шымбулак приезжали к нам на Амирсой. Такой трафик между курортами расширяет поток туристов, и подобная практика будет продолжена.
В ходе фестиваля и форума, посвященного кластерному развитию горных курортов как драйверу трансформации туристических регионов Евразии, экспертами было выражено стремление к единению. Этот фактор является определяющим при достижении общих для всех целей – развитие горного туризма, защита биоресурсов и сохранение природы для будущих поколений.
Своеобразным символом единения членов ЕАГК стало также проведение открытого чемпионата СНГ среди инструкторов горных курортов по лыжным дисциплинам. Команды – участницы фестиваля смогли показать высший класс на трассах в алматинских горах.