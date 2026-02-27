фото Юрия Беккера

Даешь инфраструктуру и новые проекты!

В своем Послании Глава государства отметил, что теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным прио­ритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении зарубежных туристов и законодательном обеспечении.

– В этой связи отдельно отмечу горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Сейчас самая актуальная задача в этом направлении – создание современной инфраструктуры. Если мы ее в полной мере решим, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В прошлом году инвестиции в основной капитал в сфере туризма достигли 1,25 трлн тенге, продемонстрировав рост на 33% по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика обеспечена расширением туристской инфраструктуры, развитием транспортной доступности и реализацией новых проектов в сфере размещения, культуры и отдыха.

Высокие темпы роста продемонстрированы в Алматы, где увеличение инвестиций составило 79%. Приведенные данные свидетельствуют о сохраняющемся интересе бизнеса к развитию туристской инфраструктуры и укреплении потенциала отрасли. Рост инвестиций по ключевым направлениям формирует устойчивую основу для дальнейшего развития туризма в Казахстане.

Обо всем этом говорили на прошедшем на этой неделе в Алматы третьем фестивале Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Он объединил ведущие курорты Казахстана (Шымбулак и Oi-Qaragai), Азербайджана (Шахдаг), России (Роза Хутор), Узбекистана (Амирсой) и Южной Кореи (Мона Йонг Понг). Подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАГК и крупнейшей сетью горных курортов Андорры, тем самым подтверж­дено намерение Grandvalira Resorts Andorra присоединиться к альянсу и совместному развитию сотрудничества в сфере горного туризма.

– Подписание меморандума стало важным шагом в укреплении международной интеграции ЕАГК и расширении сотрудничества с европейскими курортными сетями. Планируется обмен лучшими практиками в области операционного управления, кластерного развития, безопасности, цифровизации сервисов, маркетинга и устойчивого развития, – отметил генеральный секретарь ЕАГК Андрей Кукушкин.

Зарубежные участники фестиваля проявили интерес к состоянию существующей базы и туристическому потенциалу Алматинского горного кластера, а также к реализации проекта Almaty Superski как горной дестинации международного уровня. Проект презентовал главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев. По его словам, строительство стартует только после получения научно обос­нованной картины состояния территории и общественных слушаний.

– Природа Кок-Жайлау рассматривается как ценность, которую необходимо максимально сохранить и при этом сделать ее доступной для казахстанцев, – отметил он.

Almaty Superski задуман не только как спортивный объект, но и как проект по диверсификации экономики и развитию туризма. Курорт должен стать ядром Алматинского горного кластера и укрепить позиции Казахстана на международном рынке горного туризма.

При реализации проекта планируется создать около 5 тыс. рабочих мест, тем самым будет дан дополнительный импульс развитию малого и среднего бизнеса. И это не призрачная перспектива, мастер-план проекта уже утвержден, финансирование обеспечит Банк развития Казахстана, а открытие курорта ожидается к концу 2028 – началу 2029 года.

После одобрения проект охватит урочище Кок-Жайлау и пик Кумбель. Almaty Superski должен стать одним из крупнейших горных курортов региона: здесь предусмотрено строительство 60 км трасс разного уровня сложности и 16 канатных дорог нового поколения с пропускной способностью более 10 тыс. человек в день, а ожидаемый годовой поток – до 9 млн туристов. Около 70% трасс оснастят системой искусственного оснежения, включая Snow Factory, позволяющей производить снег даже при плюсовой температуре.

Улучшат логистику для туристов: ключевой точкой доступа к курорту станет Медеу, где построят новую канатную дорогу напрямую на Almaty Superski, оснащенную вагонами, рассчитанными на 40 человек. Таким образом с одного перрона на Медеу можно будет уехать сразу в нескольких направлениях – на Шымбулак, Almaty Superski или в сторону курорта Oi-Qaragai.

Одной из основных задач проекта названо повышение доступности горного отдыха. В настоящее время катание на Шымбулаке считается дорогим удовольствием для многих. Almaty Superski должен создать конкуренцию и условия, при которых катание в горах станет доступнее как по логистике, так и по цене. Этот фактор, по словам Ержана Еркимбаева, позволит сделать акцент на детском спорте и даже организовывать уроки физкультуры в горах для школьников.

Стремление к единению

Авторитетные зарубежные специалисты высоко оценивают перспективы развития Алматинского горного кластера, способного стать центром горного туризма в регионе. Эксперт в области развития горного туризма Жан-Пьер Барало привел такой пример: во Франции, всемирно известной свои­ми лыжными курортами, до 70% их посетителей – местные жители. Такой подход в значительной мере создает условия для развития внутреннего туризма. А этот фактор, в свою очередь, приводит к кумулятивному эффекту, и финансовые средства граждан идут на развитие и повышение качества услуг внутри страны.

Жан-Пьер Барало представил подробный анализ международных практик развития горных курортов и кластерных моделей, уделив особое внимание перспективам формирования Алматинского горного кластера. Эксперт рассмотрел примеры ряда европейских стран, где объединение курортов в единую инфраструктурную систему поз­волило обеспечить устойчивый рост туристической отрасли и повысить конкурентоспособность регионов.

– Международный опыт показывает, что кластерный подход позволяет обеспечить комплекс­ное развитие территорий, повысить качество инфраструктуры и сформировать устойчивую туристическую экосистему. Это не только вопрос туризма, но и фактор долгосрочного социально-экономического роста, – подчеркнул Жан-Пьер Барало.

Он также затронул тему влияния горных кластеров на развитие городской среды. Реализация подобных проектов способствует появлению новых возможностей для бизнеса, расширению занятости и повышению привлекательности регионов для инвестиций.

– Развитие горного кластера напрямую связано с изменением качества жизни. Современные курортные территории становятся точками экономической активности, формируют спрос на сервис, создают рабочие места и стимулируют развитие инфраструктуры, востребованной как туристами, так и местными жителями. Для достижения устойчивых результатов ключевым условием является стратегичес­кий и долгосрочный подход к развитию горных территорий, а также системная адаптация лучших международных прак­тик с учетом региональной специфики, – резюмировал Жан-Пьер Барало.

Генеральный директор российского курорта Роза Хутор Константин Нестеров увязал развитие горного туризма с экологическими инициативами и мерами по сохранению биоразнообразия.

– Для нас высокая честь быть частью Евразийского альянса горных курортов, это дает возможность выстраивать партнерство и обмениваться опытом, – сказал он. – Мы видим интерес наших партнеров в Европе и Азии к дальнейшей совместной работе. В ходе фестиваля подписали Зеленую хартию, которая подразумевает устойчивое развитие горных территорий на принципах зеленого строительства и соответствия экологическим нормам. Развитие территорий идет не только с точки зрения туризма, но и с точки зрения решения задач образования и науки. Важно сказать, что каждый из нас вносит большой вклад в развитие особо охраняемых природных территорий, создает условия для организованного туризма, который позволяет снизить антропогенную нагрузку на горные массивы, долины рек и сохранить экосистемы для будущих поколений.

Поделился опытом и заместитель генерального директора горного курорта Шахдаг Джахангир Абдинзаде. По его мнению, горнолыжный туризм в Азербайджане развивается быстрыми темпами. Особенно это видно на примере Шахдаа, где за последние несколько сезонов развивается инфраструктура, растет количество трасс разной сложности – их уже 37.

– Для поддержания трасс в хорошем состоянии мы довели количество снежных пушек до шестисот, что позволяет расширить период гарантированного катания. В этом году открыли зимний стадион, который прошел процесс омологации и получил необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие международным стандартам. Это стало возможным благодаря поддержке нашего государства. Созданы все условия как для туристов, так и для спортсменов, – поделился гость из Азербайджана.

Заместитель генерального директора ГК «Амирсой» Давронбек Ниязов в свою очередь отметил близость алматинских горных курортов к мегаполису, откуда желающие отдохнуть могут добраться за 20–30 минут. Горный курорт Амирсой расположен в 65 км от столицы Узбекистана в одном из красивейших и живописных мест на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шанских гор. Инфраструктура и сервис курорта рассчитаны как на спортсменов-профессионалов и любителей экстрима, так и на самых юных туристов и семейные компании.

– Мы стали свидетелями подписания Зеленой хартии, которая фиксирует коллективную ответственность курортов за сохранение горных экосистем, снижение климатического следа, рациональное использование природных ресурсов и развитие экологичных управленческих практик, – высоко оценил уровень организации фестиваля Давронбек Ниязов. – В прошлом году перед зимним сезоном в качестве акции мы запустили единый ски-пасс – это персонализированная карта, дающая право пользования канатными дорогами и подъемниками на горнолыжных курортах – членах альянса, и назвали ее «Сезон без границ». Теперь 218 километров лыжных трасс в четырех странах доступны для обладателей этих карт. Есть примеры обмена, когда держатели сезонных ски-пассов с горного курорта Шымбулак приезжали к нам на Амирсой. Такой трафик между курортами расширяет поток туристов, и подобная практика будет продолжена.

В ходе фестиваля и форума, посвященного кластерному развитию горных курортов как драйверу трансформации туристических регионов Евразии, экспертами было выражено стремление к единению. Этот фактор является определяющим при достижении общих для всех целей – развитие горного туризма, защита биоресурсов и сохранение природы для будущих поколений.

Своеобразным символом единения членов ЕАГК стало также проведение открытого чемпионата СНГ среди инструкторов горных курортов по лыжным дисциплинам. Команды – участницы фестиваля смогли показать высший класс на трассах в алматинских горах.