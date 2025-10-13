В рамках начала экологического месячника города Алматы международный турнир Almaty Open ATP 250 открыл на своей площадке экозону совместно с ECO Network и первым Эко-Хабом

Это становится доброй традицией, когда спортивные мероприятия продвигают тему экологии, раздельного сбора отходов и вовлекают людей через интерактивные зоны переработки отходов. В этом году уже инициативу по экологизации своих мероприятий совместно с ECO Network проявили Алматы марафон и Чемпионат мира по шахматам среди детей 8, 10 и 12 лет – FIDE World Cadet Chess Championships 2025, где дети со всеми мира производили шахматы из крышечек от бутылок прямо во время чемпионата.

Уникальной частью экозоны на Almaty Open ATP 250 стало то, что была представлена разработка алматинских школьников - чернила из алматинского смога. Гости мероприятия разукрашивали шоперы алматинским смогом. Это символично, так как именно сейчас проходят общественные слушания по Правилам атмосферного воздуха города Алматы, которые должны помочь наконец решить проблему со смогом в городе.

Разработчиками проекта чернил из алматинского смога являются: Имангалиева Нарминахон, ученица 11-го класса школы лицей №48 - основатель проекта, и СТО проекта - Советхан Аружан, ученица 10-го класса школы НИШ ХБН. Они заняли 2-е место на международном баттле социальных проектов LaunchZone ( среди 350 проектов из 8 стран). Являются полуфиналистами международной акселерации GCIP Центра зеленых технологий. Номинированы лучшим стартапов в сфере зеленых технологий года в Казахстане на Global Startup Awards. Стали финалистами Invest Match акселерационной программы.

Акимат города Алматы, экоактивисты и гости чемпионата благодарят организаторов Almaty Open ATP 250 за возможность сделать вклад в тему экологической культуры и раздельного сбора отходов, обозначенной Главой государства в рамках республиканской акции Таза Казахстан.