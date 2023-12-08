Американка разбогатела благодаря газировке

В США женщина купила лотерейный билет вместе с газировкой и разбогатела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: kazpravda.kz

Американка случайно разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Об этом сообщает UPI.

Дженет Бэйн из штата Вирджиния рассказала, что зашла в круглосуточный магазин, чтобы купить газировку. Вместе с напитком она решила приобрести три билета мгновенной лотереи. Когда женщина стерла защитный слой с лотерейного билета, то обнаружила, что сорвала куш в размере 100 тысяч долларов. По словам Бэйн, она была шокирована и сперва не поверила своим глазам.

Победительница заявила, что у нее большие планы на крупный выигрыш.

«Это будет прекрасное Рождество», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница США пошла в аптеку и выиграла один миллион долларов. Вместе с лекарствами она решила купить билет на розыгрыш лотереи.