Американский рэпер Snoop Dogg продемонстрировал казахстанский подарок

Поклонницы знаменитости передали ему шоколад на память о стране

Фото: facebook.com/snoopdogg/

Стример Kai Cenat провел прямой эфир с участием эпатажной звезды из его студии. Во время их беседы на кадрах «засветилась» плитка казахстанского шоколада в голубой упаковке в цвет государственного флага.

Как оказалось, сладкий презент ему вручили от таинственных девушек. О других деталях истории рэпер предпочел сохранить молчание.

Напомним, казахстанская группа КешYou весной сняла клип на песню Forever Sunday с легендарным зарубежным артистом. Однако фанаты выразили противоречивые мнения по поводу результатов международной творческой коллаборации.