В Венецию на бракосочетание основателя компании Amazon начали съезжаться гости. Среди них Иванка Трамп и Ким Кардашьян, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: из открытых источников

Основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос и его невеста, ведущая американского телевидения Лорен Санчес, на этой неделе поженятся в Венеции. Свадебные торжества растянутся на три дня, несмотря на протесты местных жителей. В VIP-кругах это событие называют «свадьбой века», его стоимость оценивается примерно в 50 млн евро.

Местный аэропорт готовится принять 90 частных самолетов с гостями — звездами шоу-бизнеса, политиками и финансовыми магнатами. В гаванях Венеции ожидают прихода частных яхт.

Сами молодожены прибыли в Венецию накануне.

61-летний Джефф Безос — четвертый самый богатый человек планеты по версии Forbes с состоянием в 227 млрд долларов.

Для обоих молодоженов это уже второй брак. Они обручились в мае 2023 года.

Торжества начинаются в четверг и ранее планировалось, что они завершатся в субботу грандиозной вечеринкой в роскошном историческом здании Scuola Grande della Misericordia в центре города.

Однако в свете непрекращающихся протестов венецианцев этот сценарий был изменен, однако неясно, как именно.

По словам участников протестов, большинство из которых жители Венеции, они не хотят, чтобы богачи снимали их город в аренду для своих праздников.

Среди протестующих есть также эко-активисты и те, кто критикует Безоса за его поддержку президента США Дональда Трампа.

Городские власти резко раскритиковали активистов. Они напоминают, что такие высокопоставленные гости являются важным источником дохода для города.

«Эти протестующие ведут себя так, будто они владеют Венецией, но это не так», — сказал Би-би-си Симоне Вентурини, городской советник по экономическому развитию.

«Никто не может решать, кому здесь жениться, а кому нет», — говорит чиновник.

61-летний Джефф Безос — основатель компании онлайн-торговли Amazon и компании Blue Origin, занимающейся космическими разработками, в частности, технологиями космического туризма.

55-летняя Лорен Санчес — журналистка и телеведущая, а также лицензированный пилот и основательница Black Ops Aviation, первой компании по производству и съёмке фильмов с воздуха.

Суммарно у них семеро детей от предыдущих браков.

У Безоса трое сыновей и приемная дочь от брака с Маккензи Скотт. Пара объявила о разводе в 2019 году после 25 лет совместной жизни.

При разводе Скотт сохранила 4% акций Amazon стоимостью примерно 35,6 млрд долларов.

У Санчес трое детей. Двое от ее первого мужа, владельца компаний в сфере СМИ и развлечений Патрика Уайтселла, с которым они прожили в браке 14 лет. Также у Санчес есть сын от бывшего игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) Тони Гонсалеса.

Приглашено около 200 гостей. Некоторые уже начали съезжаться в Венецию, например, модельер Диана фон Фюрстенберг, а также дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер — все они были замечены в четверг в аэропорту.

В мае Лорен Санчес устраивала в Париже девичник, на который приглашала звезд реалити-шоу Ким Кардашьян и Крис Дженнер, певицу Кэти Перри, актрису и продюсера Еву Лонгорию, филантропа Наташу Пунаваллу и ведущую Fox Sports Чариссу Томпсон.

Ожидается, что все они приедут и в Венецию.

По слухам, среди других высокопоставленных гостей будут телеведущая Опра Уинфри, рок-музыкант Мик Джаггер и актер Леонардо Ди Каприо.

По данным итальянских СМИ, почти все роскошные отели в окрестностях Венеции забронированы гостями, как и многие водные такси.

Поступают сообщения, что для обеспечения безопасности устроители торжеств наняли бывших морских пехотинцев США.

Свадьба Джеффа Безоса — не первое масштабное торжество такого рода в Венеции.