В Великобритании началось супертурне воссоединившейся легендарной рок-группы Oasis, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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Десятки тысяч зрителей в Кардиффе стали свидетелями первого концерта, во время которого братья Лиам и Ноэль Галлахеры вышли на сцену вместе впервые после почти 16-летнего перерыва.

После выступления на стадионе Principality в столице Уэльса Oasis продолжит мировое турне, в рамках которого даст 41 концерт по всему миру, включая США, Японию, Австралию и Бразилию. Турне называется Oasis Live '25.

Выступление в Кардиффе отличалось высокой энергией, и во время концерта братья Галлахеры ожидаемо исполнили свои главные хиты.

Они не ругались на сцене, как иногда бывало во время их предыдущих выступлений — и даже в один из моментов взялись за руки.

За годы выступлений братья снискали себе репутацию «плохих парней», постоянно попадая на страницы газет в связи со скандальными ситуациями.

Длительный перерыв в их музыкальной карьере связывают с конфликтом между братьями, причина которого доподлинно неизвестна.

О своем возможном воссоединении Галлахеры объявили в августе прошлого года, за несколько дней до 30-летнего юбилея их дебютного альбома Definitely Maybe.

Oasis — одна из самых влиятельных и коммерчески успешных групп 1990-х годов. Она входит в «большую четверку» брит-попа — вместе с Blur, Suede и Pulp.

Концерты группы 1990-х гг. считаются легендарными, а ее хиты Live Forever и Wonderwall вошли в мировую классику поп-музыки XX века.

Альбомы Oasis продавались десятками миллионов экземпляров по всему миру.

Их распад в 2009 году стал одним из самых скандальных событий в мире музыки своего времени.

Все началось с заявления Ноэля Галлахера, который сказал, что «просто не может работать с Лиамом ни дня дольше».

В последующие 10 лет братья вели словесную войну и выступали по отдельности.

Объявление об окончании вражды и подготовке к совместному туру взорвало интернет. Но наряду с ликованием фанаты возмущались безумными ценами на билеты у перекупщиков.

Стоимость доходила до нескольких тысяч фунтов стерлингов за билет.

Ситуация дошла до того, что британский орган по надзору за честной конкуренцией был вынужден вмешаться, пригрозив спекулянтам судебными исками.

Одновременно тысячи фанатов стали жертвами онлайн-мошенничества, потеряв, по подсчетам британского банка Lloyds Bank, в общей сложности более 2 млн фунтов стерлингов.

Ожидается, что тур Oasis принесет большую пользу экономике Великобритании, находящейся в затруднительном положении.

По оценкам банка Barclays, фанаты могут потратить более 1 миллиарда фунтов стерлингов на билеты, транспорт и отели в британских городах, где пройдут концерты.