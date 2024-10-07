Амир Омарханов выиграл юниорский теннисный турнир в Китае

В Пекине (Китай) завершился престижный юниорский турнир по теннису ITF J300 BEIJING 2024 CHINA OPEN, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: пресс-служба ФТК

15-я ракетка мира юниорского рейтинга из Казахстана Амир Омарханов в финале одержал волевую победу над британцем Оливером Бондингом (19 ITF Juniors). Стартовый сет на тай-брейке остался за Оливером, в двух последующих партиях Амир взял верх - 6:0, 6:4.

Это уже шестой трофей казахстанца в одиночном разряде на турнирах серии ITF Juniors. Ранее воспитанник карагандинской школы тенниса побеждал в Таиланде (J300), Корее (J300), Египте (J100), Грузии (J60) и дома в Караганде (J60).