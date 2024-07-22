АН-2 разбился в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

«21 июля 2024 года в 18:54 в Жаркаинском районе при выполнении технического облета произошло крушение воздушного судна АН-2, регистрационный номер UPA0141, с последующим горением. На борту находился один пилот. Воздушное судно принадлежит ТОО «Беркут-Авиа», - проинформировали в Минтранспорта.

На месте происшествия были задействованы силы ДЧС Акмолинской области, пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. Отмечается, что пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники.

За 8 минут с момента вызова спасатели МЧС локализовали возгорание, отметили в МЧС.

По данному инциденту Минтранспорта создало комиссию по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направились на место авиационного происшествия.