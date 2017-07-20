Аналитики назвали причину удешевления арендного жилья в Казахстане

Экономика
Эксперты Ranking.kz отмечают беспрецедентное падение цен на казахстанском рынке аренды жилья в этом году, передает Kazpravda.kz.

"В этом году на рынке арендного жилья фиксируется самый значительный спад за последнее 5 лет. Цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев. За первое полугодие текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья в РК снизилась на 0,1% по сравнению с январем – июнем прошлого года. Аренда неблагоустроенного жилья в Казахстане выросла всего на 0,1% за год. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период аренда улучшенного жилья выросла на 2,7%, а неблагоустроенного – на 4,9%", – указывается в сравнительном анализе аналитиков.

В январе – мае текущего года реальные денежные доходы населения в РК снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом следует учитывать, что в прошлом году (январь – май) покупательская способность доходов жителей республики из-за резкого и продолжительного роста инфляции снизилась на 2,4%.

Всего в этом году в пяти регионах РК было зафиксировано снижение цен на аренду благоустроенного жилья, в восьми регионах – рост, в остальных стоимость за год не изменилась.

Наибольшее падение цен было замечено в Алматы (здесь аренда благоустроенного жилья стала стоить на 9,7% меньше, чем год назад), Астане (в столице аренда улучшенной жилой недвижимости обходится на 9,3% дешевле) и Кокшетау (за январь – июнь текущего года цены на аренду упали на 4,7% по сравнению с прошлогодним уровнем).

Рынок аренды неблагоустроенного жилья менее склонен к демпингу – всего в трех регионах РК было замечено снижение цен. В 9 областях цены выросли, в 5 регионах изменений не было.

Самый значительный уровень снижения стоимости аренды неблагоустроенного жилья в этом году зафиксирован в Астане. Цены за год упали сразу на 16,1%.

В Алматы также аренда подешевела, но менее значительно – на 6,8% по сравнению с январем – июнем прошлого года.

В Кокшетау аренда неблагоустроенного жилья сейчас обходится на 3,7% дешевле, чем год назад.

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