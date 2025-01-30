Андреев на вас не хватает!

Высокая гражданская ответственность – это про так называемое стукачество или все же о нежелании жить в обществе, где не чтут законы и нормы порядка? А может быть, это все-таки о стремлении каждого внести свой вклад в построение культурного общества, нетерпимого к любым проявлениям неуважения?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пару недель назад в социальных сетях развернулась настоящая баталия. Некий мужчина по имени Андрей снял на камеру телефона момент, как автовладелец прогревает автомобиль (в Казахстане с 2025 года за работу двигателя более пяти минут владельцу «железного коня» грозит штраф). И, если не ошибаюсь, передал сведения на канал «102». Но суть не в этом.

За такую активную граж­данскую позицию мужчину буквально захейтили: мол, как посмел. Но, ребята, стоп! Давайте разбираться вместе.

Мы часто говорим и слышим о нулевой терпимости к различным видам нарушений, но на деле получается, не все готовы столкнуться с реальностью и стать ответчиком за деяния. При этом каждый благополучно забывает о том, что, если «хочешь изменить мир – начни с себя».

Гражданская ответственность – это всегда значимо в развитых странах, где соблюдение установленных норм (говорим об адекватных требованиях, а не об абсурдных) – часть культуры. И к таким Андреям, которые стоят на страже порядка, там в большинстве случаев относятся нормально. Будь у нас в Казахстане таких людей больше, то, возможно, тех, кто садится за руль авто в нетрезвом виде, не соблюдает ПДД, было бы значительно меньше. Окажись такой неравнодушный граж­данин в злосчастном ресторане, где была убита Салтанат Нукенова, может быть, молодая женщина сейчас бы жила и радовалась каждому дню.

Позиция «Не мое дело», «Моя хата с краю» – норма современного индивида. А может, тому виной тот факт, что люди, которые не остаются в стороне, порицаются обществом? Как правило, их нарекают стукачами и другими нелицеприятными словами. Не желая быть клейменными такими прозвищами, избегая лишней бюрократизации и волокиты, многие, услышав крики о помощи в подъезде, во дворе, предпочитают сделать вид, что ничего не замечают, приговаривая: «Алла сақтасын!» («Боже упаси!»). «Зачем мне это надо?», «Потом придется бегать по отделениям полиции», «Меня это не касается», – успокаивают себя они.

О том, что соседи абсолютно безучастны, знают и домашние тираны. Понимают это и злостные правонарушители, которые, к слову, всегда убеж­дены, что в крайнем случае смогут решить проблему одним звонком. Отсюда и возникает страх у тех, кто может и готов заявить о противозаконных деяниях, но боится оказаться нерукопожатным.

Пока таких, как Андрей, не будут осознанно и активно поддерживать, сложно говорить о воспитании и соз­дании культурного общест­ва. Согласитесь, как было бы прекрасно, будь порядок и чистота в каждом дворе, на каждой улице, в городе и области... А еще – если бы можно было спокойно отпускать детей во двор, зная, что бдительные соседи в случае надвигающейся беды не останутся в стороне.