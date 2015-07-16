Ангела Меркель довела до слез девочку из Ливана

В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель стала объектом критики в германском сегменте Интернета. Поводом послужила встреча главы правительства со школьниками в Ростоке, которая обернулась неприятной для политика ситуацией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Меркель, выслушав речь девочки из Ливана, родителей которой чуть было не депортировали, разъяснила ей, почему немецкие власти не в состоянии принимать всех приезжих. Канцлер добавила, что девочке, возможно, тоже придется смириться с депортацией, как и тысячам других соискателей статуса беженца.

В итоге Меркель была вынуждена прервать свои рассуждения о миграционной политике ФРГ из-за того, что девочка после такого ответа расплакалась перед телевизионными камерами. "А если мы сейчас скажем: пожалуйста, вы все можете приезжать, все вы можете ехать к нам из Африки. Мы не можем этого сделать", – именно эти слова канцлера вызвали реакцию девочки.

Причем было заметно, что и сама Меркель не ожидала такого развития событий. Канцлер смягчила тон, подошла к своей собеседнице и попыталась успокоить, положив руку на плечо.

Эта ситуация стала предметом обсуждений в социальных сетях. Пользователи Интернета считают, что канцлеру следовало отказаться от столь холодных рассуждений на тему миграционной политики и попытаться уйти от такого серьезного ответа.

Как сообщает агентство ДПА, в правительственных кругах считают, что ответ Меркель с точки зрения языка изобиловал политическими терминами, возможно поэтому он показался столь жестким.

По данным МВД, в Германии в течение текущего года будет подано около 400 тыс. заявок на получение статуса беженца, что в два раза больше, чем годом ранее.

Люди, прибывающие в ФРГ за статусом беженца, становятся таковыми не сразу. Власти должны решить, наличествуют ли необходимые обстоятельства в каждом отдельном случае. Если нет, то иностранец высылается на родину. В 2014 году были депортированы 10,8 тыс. человек, что почти повторило рекорд 2006 года.

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество развивается на принципах равноправия и взаимного уважения
Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства
Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов участилась в Казахстане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
ИИ-решения для казахского языка
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

ООН: Температура воздуха на Земле побьет новые рекорды
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Парламент Венгрии приостановил выход страны из МУС
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]