Ангела Меркель довела до слез девочку из Ливана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель стала объектом критики в германском сегменте Интернета. Поводом послужила встреча главы правительства со школьниками в Ростоке, которая обернулась неприятной для политика ситуацией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Меркель, выслушав речь девочки из Ливана, родителей которой чуть было не депортировали, разъяснила ей, почему немецкие власти не в состоянии принимать всех приезжих. Канцлер добавила, что девочке, возможно, тоже придется смириться с депортацией, как и тысячам других соискателей статуса беженца.
В итоге Меркель была вынуждена прервать свои рассуждения о миграционной политике ФРГ из-за того, что девочка после такого ответа расплакалась перед телевизионными камерами. "А если мы сейчас скажем: пожалуйста, вы все можете приезжать, все вы можете ехать к нам из Африки. Мы не можем этого сделать", – именно эти слова канцлера вызвали реакцию девочки.
Причем было заметно, что и сама Меркель не ожидала такого развития событий. Канцлер смягчила тон, подошла к своей собеседнице и попыталась успокоить, положив руку на плечо.
Эта ситуация стала предметом обсуждений в социальных сетях. Пользователи Интернета считают, что канцлеру следовало отказаться от столь холодных рассуждений на тему миграционной политики и попытаться уйти от такого серьезного ответа.
Как сообщает агентство ДПА, в правительственных кругах считают, что ответ Меркель с точки зрения языка изобиловал политическими терминами, возможно поэтому он показался столь жестким.
По данным МВД, в Германии в течение текущего года будет подано около 400 тыс. заявок на получение статуса беженца, что в два раза больше, чем годом ранее.
Люди, прибывающие в ФРГ за статусом беженца, становятся таковыми не сразу. Власти должны решить, наличествуют ли необходимые обстоятельства в каждом отдельном случае. Если нет, то иностранец высылается на родину. В 2014 году были депортированы 10,8 тыс. человек, что почти повторило рекорд 2006 года.
