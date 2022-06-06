Английский язык в школах Казахстана будут изучать только с третьего класса

В школах Казахстана дети будут изучать английский язык только с третьего класса, так как это более эффективно. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, сообщает Kazpravda.kz.

"Проведя исследования и анализ мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведем работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребенок изучал только один язык – казахский, то есть сначала научился читать и писать на своем родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем – английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в 1 классе будет русский и государственный язык, а английский так же – с третьего класса", – отметил глава МОН РК в интервью порталу Nur.kz.

По словам министра, с точки зрения методологии – это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому МОН планирует внедрить эту практику.