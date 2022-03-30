Происшествия , Общество
Аномальная метель в Казахстане: за сутки спасено более 370 человек

За сутки на фоне аномальной метели в регионах Казахстана спасено и эвакуировано 372 человека, из них 312 детей, сообщает Kazpravda.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 30 марта во всех регионах страны наблюдаются штормовые явления, осадки (снег, дождь), сильный ветер 15-20 м/с. Единственным исключением стал Шымкент.

В МЧС РК создан республиканский штаб по ликвидации ЧС, аналогичные штабы действуют в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях. Для оказания психологической помощи и информационной поддержки в республиканском и территориальных штабах организована работа горячей линии 8 (7172) 53 32 84.

"За сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях спасено и эвакуировано 372 человека, из них 312 детей. Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 539 человек и 277 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб. В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега", – сообщила пресс-служба МЧС РК.

Отмечается, что для предупреждения граждан осуществлена рассылка 74 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 56 уведомлений, 15 раз осуществлялся перехват телерадиоэфира.

"В настоящее время в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях закрыты 111 участков автодорог, из них 52 республиканского и 59 областного значения", – отметили в МЧС. 

Кроме того, отмечается, что за истекшие сутки в  Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях сильный ветер срывал кровли домов, зафиксированы факты падения деревьев и частичного отключения электроэнергии. В результате чрезвычайных ситуаций в  Нур-Султане, Алматы, Алматинской области пострадали шесть человек, из них трое детей.

МЧС РК призывает соблюдать меры безопасности. В случае ЧС обращайтесь по телефону 112.

"Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Перед выездом на автомобильные дороги между населенными пунктами следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций", – добавили в ведомстве. 

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