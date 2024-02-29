Антибуллинговая программа стартует в казахстанских школах

С начала года по всей стране около двух миллионов школьников присоединились к акции «ДосболLike: протяни руку дружбы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет по защите прав детей Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в рамках акции прошло более 10 000 мероприятий. Каждый школьник смог проявить себя, раскрыть свою индивидуальность, продемонстрировать внутренний потенциал и творческие способности.

По итогам акции для обеспечения эмоционального благополучия детей в стране стартует антибуллинговая программа «ДосболLike», разработанная Минпросвещения.

– Данная программа стартует в пилотном режиме в марте текущего года. После успешной апробации планируется расширить программу «ДосболLIKE» на территории всей страны. Это важный шаг для создания безопасной среды обучения, где каждый ребенок может расти и развиваться, чувствуя себя защищенным, — отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

В министерстве добавили, что программа направлена на формирование у обучающихся навыков конструктивного реагирования на конфликты, развитие у детей социально-эмоциональных навыков, оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений, повышение уровня субъективного благополучия детей.