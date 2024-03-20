Антикор начал проверку в Наццентре экспертизы лекарственных средств

Внешний анализ коррупционных рисков проводится в сферах экспертизы лекарственных средств, медицинских изделий, а также социального обеспечения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством по противодействию коррупции начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе в филиале в Алматы и отделениях в Караганде и Таразе.

«Будут проанализированы вопросы государственного регулирования цен, регистрации лекарств и медизделий, осуществления экспертизы их качества, эффективности и безопасности требованиям стандартов», - говорится в сообщении Антикора.

Кроме того, территориальные департаменты Антикора проводят внешний анализ в деятельности региональных управлений занятости и социальных программ, в том числе их подведомственных организаций.

«В рамках анализа будут изучены вопросы планирования бюджета, финансирования услуг индивидуальных помощников, выплаты адресной социальной помощи, расходования денег на профессиональное обучение, распределения грантов на развитие предпринимательства, а также освоения фонда оплаты труда», - уточнили в ведомстве.

Помимо сотрудников территориальных департаментов Антикора, к анализу привлекаются эксперты госорганов и представители гражданского общества.