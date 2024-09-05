Антикор принимает меры по реализации поручений президента

Общество
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В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жұмағали состоялось оперативное совещание с участием личного состава органа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: t.me/antikornews

В ходе мероприятия обсуждены дальнейшие шаги по реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

В свете Послания главы государства руководитель агентства особо подчеркнул необходимость усиления работы по обеспечению верховенства закона и бескомпромиссной борьбе с коррупцией. Для антикоррупционной службы актуальными остаются вопросы, связанные с обеспечением целевого использования бюджетных средств, в том числе выделяемых на строительство дорог, школ, объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры.

Так, в рамках поручения президента продолжается мониторинг строительства автодорог по всей территории республики, проводится анализ нормативной базы и организации всех процессов. По результатам будут приняты меры по исключению коррупционных рисков.

Руководитель Антикоррупционной службы особо остановился на установках главы государства по дальнейшей цифровизации. Соответствующим подразделениям поручено качественно подойти к проекту по «окрашиванию денег», реализуемому Агентством совместно с Национальным банком и Минфином.

В текущем году запланировано пилотное апробирование «Цифрового тенге» при строительстве отдельных участков автомобильных и железных дорог, а также кредитованию сельского населения в рамках проекта «Ауыл аманаты» в Акмолинской области.

В свете поручений президента о необходимости пресечения преступной практики хищения госсредств в аграрном секторе, одним из направлений для внедрения «окрашивания денег» выбраны инвестсубсидии на покупку сельхозтехники и оборудования.

Отдельным предметом обсуждения стали тезисы главы государства о необходимости укрепления кадрового потенциала страны и совершенствования системы образования. Как известно, Антикоррупционной службой в настоящее время ведется комплексная работа по предупреждению и пресечению правонарушений при использовании фонда оплаты труда педагогов.

В целях устранения причин и условий коррупции совместно с министерствами просвещения, финансов и цифрового развития реализуется Дорожная карта. В рамках комплексной работы уже создаются правовые и технические условия для оцифровки процесса планирования и освоения, что значительно минимизировало хищения бюджетных средств в данной сфере.

В ходе совещания также отмечено о необходимости дальнейшей работы по защите бизнеса, созданию благоприятных условий для инвестиций и возврату незаконно полученных активов. В связи с чем, территориальными подразделениями Агентства в регионах будет придан новый импульс проекту «Бизнеске жол», направленный на исключение незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и устранение административных барьеров.

По итогам совещания председателем агентства даны конкретные поручения о неукоснительном и качественном исполнении поручений президента страны.

#Токаев #Антикор #послание #реализация

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