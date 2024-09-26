Антикор вызвал на допрос экс-акционера «Банка Астаны»

Агентство по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего мажоритарного акционера АО «Банк Астаны» Олжаса Тохтарова и иных лиц, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Антикора, расследуется факт хищения активов банка в особо крупном размере путем оказания фиктивных агентских услуг и незаконного отчуждения здания бизнес-центра в г.Алматы по улице Кобдолова 22 «Б» в пользу подконтрольного ему ТОО «SKK Tennasy Group».

В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили квалифицировать деяния подозреваемого О.Тохтарова по статьям 28 ч.3, 189 ч.4 п.2 и 189 ч.4 п.2 УК РК. Подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

Однако в связи с тем, что подозреваемый находится не в Казахстане и уклоняется от явки, Антикоррупционная служба опубликовала уведомление о его вызове в СМИ.

Ему необходимо явиться на допрос 26 сентября в 11:00 часов в здание Антикора в Астане.

Подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.