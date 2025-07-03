Нацкомпании обяжут в конце года вернуть неиспользованные средства в бюджет

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Этот шаг позволит повысить эффективность использования госсредств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане закреплен механизм возврата бюджетных средств, выделенных субъектам квазигосударственного сектора на формирование или увеличение уставного капитала, но оставшихся неиспользованными на конец финансового года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Необходимые меры приняты Миннацэкономики и Минфином по поручению Высшей аудиторской палаты.

В результате соответствующая норма была закреплена в новом Бюджетном кодексе, подписанном Главой государства 15 марта текущего года.

Этот шаг позволит повысить эффективность использования госсредств: вместо того чтобы «зависать» на счетах нацкомпаний, они будут возвращаться в бюджет.

Как следствие, средства могут быть направлены на более важные и срочные задачи, например на реализацию долгосрочных инвестпроектов.

Такой подход также позволит снизить риски нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, усилить прозрачность и подотчетность.

Ожидается, что организации квазигоссектора будут более ответственно подходить к планированию и расходованию выделенных ресурсов, так как неиспользованные остатки в конце года теперь подлежат обязательному возврату.

#бюджет #ВАП #нацкомпании

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