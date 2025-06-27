В том числе решения организационного и финансового характера

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития. Рассмотрены итоги работы организации за 2024 год и актуальные вопросы текущей деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов доложил о реализации ключевых показателей Стратегии на 2022–2026 годы. По итогам 2024 года накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $16,5 млрд, объем инвестиций увеличился почти на $700 млн по сравнению с предыдущим годом и составил $2,4 млрд. Доля проектов с вкладом в достижение Целей в области устойчивого развития превысила 30%, что в 2 раза больше целевых показателей. ЕАБР существенно нарастил проектный портфель технического содействия – в 2024 году данный показатель вырос на 76% и достиг исторического максимума.

Согласно отчету Правления, инвестпортфель Банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР – 305 проектов.

По итогам первого полугодия 2025 года план по инвестициям на текущий год выполнен – объем новых подписаний составил почти $2,1 млрд. Потенциальный объем подписания проектов в высокой степени готовности превышает $4 млрд.

Следует отметить, что к Соглашению об учреждении ЕАБР официально присоединилась Республика Узбекистан. В ходе заседания министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил готовность к активному взаимодействию с Банком.

По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов Совета, Премьер-министр РК Олжас Бектенов избран председателем Совета ЕАБР. Заместителем председателя назначен Министр финансов РК Мади Такиев.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть».