Антикор запустил центр для приема граждан по вопросам коррупции

Начал свою работу «Antikor оrtalyǵy» Агентства РК по противодействию коррупции и его территориальных департаментов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«Antikor оrtalyǵy» является площадкой для приема граждан по вопросам коррупции.

Целью Antikor оrtalyǵy являются создание комфортных условий для безбарьерного приема граждан и оперативного принятия мер по их обращениям, а также защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

К функциям Antikor оrtalyǵy относятся:

- прием физических лиц и представителей юридических лиц;

- консультирование и оказание содействия физическим лицам и представителям юридических лиц в составлении обращений в уполномоченные органы и суд;

- разъяснение антикоррупционной политики и правовых норм в сфере противодействия коррупции.

График работы центра: понедельник – пятница, с 09:00 до 17:00 часов.