Фото: Kazpravda.kz
Общество
Антитеррористические учения проходят в Нур-Султане и Акмолинской области

Сегодня, 17 июня, с 08:00 до 15:00 часов столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом совместно с Целиноградским районным оперативным штабом проводятся плановые антитеррористические учения в Нур-Султане и селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz.

"Целью мероприятия является отработка навыков межведомственного взаимодействия, проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления", - пояснили в оперштабе.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности, отметили в пресс-службе.

Предусмотрены меры ограничения: в Нур-Султане - в районе пересечения шоссе Коргалжын и улицы Домалак ана, в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области - в районе пересечения улиц Наурыз и Бахыт.

В этой связи, столичный оперативный штаб по борьбе с тeppopизмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

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